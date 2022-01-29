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布碌崙亞裔民安隊 舉辦新春答謝宴

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙亞裔民安隊日前在日落公園華社酒樓舉行新春答謝宴，邀請多名警界人員出席。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙亞裔民安隊日前在日落公園華社酒樓舉行新春答謝宴，邀請多名警界人員出席。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)亞裔民安隊日前在日落公園華社酒樓舉行新春答謝宴，邀請當地轄區局長、布碌崙南區勤務指揮中心指揮官坎普(Michael Kemper)等多名警界人士；感謝他們一路以來對維持社區治安作出的努力，在新冠疫情下面臨危險仍堅守崗位，並與華人保持密切聯繫。

於去年疫情期間就任指揮官的坎普，管理屬下13個南部的分局，其中包括不少華人聚集的社區；坎普表示，很榮幸能獲得如此熱烈的歡迎，也感謝華社向來對警方無條件的支持，相信接下來在各族裔的相互相助下，能夠改善社區治安、居民安居樂業。

民安隊隊長柳寶枝表示，農曆新年是華人最重視的節日，在這期間邀請警員一同慶祝已成為傳統，雙方也利用這樣的聚會時間，探討春節期間華社治安的巡邏安排等；他說，向警員表達感恩之情非常重要，他們的任務往往很艱鉅，且又不被大眾所理解，希望能給予更多鼓勵，令他們感受來自社區的溫暖。

當日除多名民選官員到場外，班森賀62分局華人局長陳濤、66分局局長哈斯泰德(Jason Hagestad)、72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)、68分局局長托森(Andrew Tolson)表示、71分局局長何懷特(Joseph Hayward)也到場，還有多名社區警員等參加。

社區民眾表示，過去幾年形勢對警方不利，又加上疫情的衝擊，警員的人身與健康安全均受到威脅；作為市民，將繼續與警方緊密合作，成為他們在社區的後盾，協助打擊犯罪。

華人 疫情 布碌崙

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