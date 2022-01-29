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中華公所辦里民會 持續抗議遊民避風港項目

記者張晨／紐約報導
上百人參加反對遊民避風港項目的里民會。(記者張晨/攝影)
上百人參加反對遊民避風港項目的里民會。(記者張晨/攝影)

影音來源：記者張晨

曼哈頓華埠百老匯91號「遊民避風港」(Safe Haven)項目雖然暫停，但社區內反對和擔憂聲仍在，紐約中華公所28日舉辦里民會徵求民意；民眾認為有效的跟蹤心裡疏導和輔助資源幫扶比興建遊民所更能有效緩解遊民問題。

中華公所主席于金山表示，華埠周邊已經有五個戒毒所、遊民收容所，東百老匯91號附近有六所學校、多個做為年長者聚會場所的社團，更是三區華埠小巴穿梭往來的停靠站；不管小商家還是居民生活都會受到不可估量的影響。

「華埠銀行、公園裡的遊民和隨之而來的問題並沒有減少，但市府依舊沒有意識到決解問題的方法有誤，而是繼續投入大筆資金，讓華埠變成收容、戒毒之地。」于金山說，自己生活在紐約50年，從沒有像如今一樣憤怒和焦慮，遊民所運營者並不會想如何給遊民帶來幫助，而是能從市府賺多少錢。

市議員馬泰(Christopher Marte)表示，亞平會在曼哈頓第三社區委員會上，聲稱已經與社區、小商家充分溝通，但事實上附近商家和社區直到11月才得知該事，批評過程未公開透明；而如今正是因為社區積極發聲，才未讓合同落實，但這在將來仍會是苦戰。

華裔醫生陳建閃是當日眾多參與公聽會的民眾之一，他的診所就在遊民所選址附近，「在醫生看來，心理問題是造就個人行為的基本，許多人因為心理、精神疾病濫用藥物，甚至犯罪；若不找出源頭解決，將會成為一個惡性循環，禍及的也會是華埠無辜的民眾。」

由反對遊民避風港者組織的「關注東百老匯委員會」委員之一王鏑表示，在近幾年發生的攻擊亞裔案件中，超過一半的嫌犯都有心理健康問題，他們需要幫助，但前市長白思豪政府卻未能解決遊民及心理健康問題。

華埠 百老匯 曼哈頓

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