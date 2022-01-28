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疫後生意難做 華裔攤販遊行要求合法化

記者顏嘉瑩／紐約報導
上百名攤販在曼哈頓先鋒廣場集會，要求政府將攤販合法化、擴大核發營業執照。(記者顏嘉瑩/攝影)
上百名攤販在曼哈頓先鋒廣場集會，要求政府將攤販合法化、擴大核發營業執照。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市城市正義中心(Urban Justice Center)屬下街頭攤販項目(Street Vendor Project)的上百名成員，27日在曼哈頓中城集會，表示在疫情間攤販生意大受打擊，還要面對各種罰單，要求州參眾議會通過法案，以解除街頭商販營業執照核發禁令。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

當天集會在中城先鋒廣場(Herald Square)舉行，並沿著百老匯遊行至時報廣場，與會者多為移民攤販，其中也包括華裔

集會者在寒風中大喊訴求，要求政府將攤販合法化，擴大現階段僅有4000多張的街頭商販營業執照，從而解決出租執照的黑市現象，並讓更多移民能夠真正享有屬於自己的餐車或攤販，而非靠著領取政府福利過活。

當天集會上提出要求，希望州參、眾議會能夠通過S1175和A5081兩條姊妹提案；該兩條提案，主要內容為要求由民間機構進行街頭販賣合規和監管監督；使攤販合法化，透過降低現有法規障礙讓更多民眾可藉此創業，讓透過合法納稅、遵守規範、完成培訓者可獲得營業執照；撤銷過往刑事定罪。

該項目華裔成員王繼成表示，華人餐車多，但很多時候因為語言或文化關係無法與執法人員溝通，特別容易受罰，「一罰生意根本沒辦法做」；除了經常吃罰單，黑市出租餐車執照價格也年年飆漲，王繼成說，疫情前每兩年的執照黑市出租價約2萬5000元，疫情期間人流減少價格較低，如今疫情好轉價格又回到2萬元以上。

王繼成說，一開始政府發放餐車營業執照，是希望照顧特殊人群，但如今執照卻等同對移民等弱勢團體的變相剝削，讓業者不堪其擾。

在華埠中國城超市前面販賣燒烤的華人張玉霞表示，之前她曾有一次連餐車都還沒停好，市衛生局的人一來開罰，就是4000多元，等於好幾天的收入，而疫情後物價漲，要承擔罰單又不敢漲價，怕流失客人，疫情後路上行人變少也影響生意，很難生存。

從2003年開始就在法拉盛賣燒烤的田小勇表示，現在與20年前相比，執照貴、物價貴，但人變少、開罰多，讓餐車攤販叫苦連天；雖然難以經營，但他說華裔在美國很難得可以吃到家鄉口味的燒烤，為了老客戶他也得咬著牙繼續做，唯一的希望就是政府可以放寬規定、不要整天開罰，多體恤小攤販的辛苦就好了。

上百名攤販在曼哈頓先鋒廣場集會，要求政府將攤販合法化、擴大核發營業執照。(記者顏...
上百名攤販在曼哈頓先鋒廣場集會，要求政府將攤販合法化、擴大核發營業執照。(記者顏嘉瑩/攝影)
上百名攤販在曼哈頓先鋒廣場集會，要求政府將攤販合法化、擴大核發營業執照。(記者顏...
上百名攤販在曼哈頓先鋒廣場集會，要求政府將攤販合法化、擴大核發營業執照。(記者顏嘉瑩/攝影)
上百名攤販在曼哈頓先鋒廣場集會，要求政府將攤販合法化、擴大核發營業執照。(記者顏...
上百名攤販在曼哈頓先鋒廣場集會，要求政府將攤販合法化、擴大核發營業執照。(記者顏嘉瑩/攝影)
華裔攤販表示，每次被開罰單就是好幾千元，疫情後生意下滑很難生存。(記者顏嘉瑩/攝...
華裔攤販表示，每次被開罰單就是好幾千元，疫情後生意下滑很難生存。(記者顏嘉瑩/攝影)

疫情 華裔 移民

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