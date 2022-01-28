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市議員：攤販管理 法規教育重於處罰

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛街頭的清真快餐攤，時常被處罰。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛街頭的清真快餐攤，時常被處罰。(記者鄭怡嫣/攝影)

路邊攤販維權機構「街頭路邊攤計畫」(Street Vendor Project)的華裔組織人員李睿表示，法拉盛的路邊攤販們近來因吃罰單或申請救濟金的事情曾向她求助，一些華人攤販們看不懂市消費者及勞工保護局開的罰單，找不到代表律師，甚至不知因被開罰而需上庭，「攤販們在面臨市心消保局的執法時，由於英語能力有限而往往不能溝通、不明就裡，市府機構也沒有提供任何有關擺攤法律法規的教育」。

紐約市，路邊攤販可能因距離門店太近、離路沿不夠近、販賣不合規食品或使用保麗龍餐盒而被處以最高1000元的罰款；儘管有不少的法拉盛的無照攤販表示，市消保局目前的執法行為儘為驅趕，未曾遇到充公或罰款的情況；但李睿表示，在曼哈頓、布朗士及布碌崙(布魯克林)，已有食品攤販因未持照而被罰1000元。

此外，紐約市的食品路邊攤販需獲「個人經營資質」(Mobile Food Vending License)以及「經營許可証」(MFV Permit)方能合法經營，但由於目前許可證已發滿，不少食品攤販依靠租借許可證從而營業，李睿表示，租借費通常在1萬元至2萬元左右，甚至更高，對小商家本來就是一筆不小的負擔，今執法變勤，疫情的打擊也還沒有捱過，「對他們實在不公平」。

因應法拉盛路邊攤執法變勤、無照攤販仍然布滿街道的現象，法拉盛市議員黃敏儀日前接受本報採訪時表示，政府機構應先通過教育，讓攤販充分了解法律法規，她明白民眾與商家的擔憂，會與現執法的市消保局緊密合作，並計畫邀請消保局長來法拉盛市中心走訪，也會與同僚們合作，共同解決法拉盛路面擁堵及無照攤販的問題。

法拉盛 紐約市 教育

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