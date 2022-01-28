執法「悄然」變勤 持照攤商也開始被罰

陳女士在法拉盛的烤串攤。(記者鄭怡嫣/攝影)

最新數據顯示，儘管全市路邊小攤販們的生意仍然蕭條，但隨著疫情 的消退，他們收到的罰單也開始變多了，在皇后區法拉盛 ，市有關部門對路邊攤的執法也在變勤，不少持照擺攤的小商家們紛紛開始被罰，儘管有不少法拉盛的無照攤販表示，目前的執法行為儘為驅趕，但已有其他地區的食品攤販，因未持照而被罰1000元。

紐約市 的路邊攤多由一代移民經營，2020年疫情高峰期間，為使他們仍能維持生計，紐約市警有意減少了對攤販的執法，根據市警及市消費者與勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection)的數據，2020年4月至2021年3月一年，警方對全市攤販儘開了326張罰單。

但隨著執法權在去年夏天轉介至市消保局且疫情也有所緩和，開罰單的數量又開始增多，在2021年第三季度(第四季度的數據尚未公布)，市警及市消保局共開了540張罰單，比疫情爆發以前、2019年同季度的罰單還要多上15張。

在皇后區法拉盛，市有關部門對路邊攤的執法也在變勤，不少持照擺攤的小商家們紛紛開始被罰；法拉盛41大道近緬街(Main St.)，陳女士一家人持照經營著一家食品路邊攤，販賣武漢熱乾面及其他烤串與小吃已三年有餘，在去年12月中旬及今年1月14日，她的攤位因距離對面的門店過近而被罰了兩次，每次罰款50元，此前，她從未收過罰單。

陳女士表示，本來她的攤位設在兩條路的交叉口，但由於每天早上被另一家販賣口罩等用品的無照攤販搶占，通常從中午才開始擺攤的她，只能往41大道方向挪位，「但你知道，做生意是要講究位置的」，為了吸引人流，陳女士把推車往上挪了一點，導致距離對面門店過近被罰。

在法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)近巴克萊大道(Barclay Ave.)，另一位多年持照經營清真快餐的攤販Kaddour也表示，疫情高峰期間，他並未收到罰單，但去年12月，市消保局因為他的推車距離人行道路沿(curb)不夠近而罰了他50元，他認為這種執法行為「非常瘋狂」，「我離人行道路沿不夠近，是因為當我的車貼著路沿時，曾經被馬路上的停車撞到」。