白艾榮設曼哈頓小商業聯盟 打擊商店行竊和搶劫

包括華埠在內很多地區的小商家飽受偷竊和搶劫之苦。（記者金春香／攝影）

疫情 期間曼哈頓 商店遭竊和遭搶劫問題嚴重，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)27日宣布成立「曼哈頓小商業聯盟」(Manhattan Small Business Alliance)，致力於減少商業行竊與搶劫，幫助小商家度過疫情難關。

近年來，由於新冠疫情爆發，很多商家被迫關閉，哪些苦苦支撐、仍在營業的商店，也飽受盜竊行為的影響，日前網路廣為流傳的一則視頻內，位於曼哈頓上東城的Rite Aid店內，一名行竊者坦然自若地在店內搜刮商品後離開，店員卻無能為力，一旦上前阻止就會遭人身攻擊。

根據市警數據，今年首周曼哈頓微竊(Petit Larceny)罪數量比去年同期增加26%；而去年一年，全市微竊罪紀錄超過8萬5000起。

該聯盟由商業改進區成員、執法人士、社區服務組織成員構成，定期開會分析案件和數據，提出建議方案，制定解決方針；此外聯盟還會在華埠 等受偷盜和搶劫影響嚴重的地區派駐重點關注小組，為聯盟提供更多切實可行的建議。

聯盟將於2月首次會面，預計在5月確定最終建議方案。

白艾榮表示，小商家讓曼哈頓顯得尤為特別，是這裡的命脈，其辦公室會認真傾聽商家的聲音，並依照數據做出相應舉措，而這種舉措也應該打破以往的累犯和不斷逮捕的惡性循環，爭取在保證商家利益的同時，保證低收入者、心理健康有問題者互毆的幫助。

紐約中華公所候任主席曾偉康是該聯盟成員，他會幫助華埠商家傳達他們每天所面臨的問題，期待聯盟能夠提出真正解決相關問題的建議和方案。