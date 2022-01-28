白艾榮設曼哈頓小商業聯盟 打擊商店行竊和搶劫
疫情期間曼哈頓商店遭竊和遭搶劫問題嚴重，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)27日宣布成立「曼哈頓小商業聯盟」(Manhattan Small Business Alliance)，致力於減少商業行竊與搶劫，幫助小商家度過疫情難關。
近年來，由於新冠疫情爆發，很多商家被迫關閉，哪些苦苦支撐、仍在營業的商店，也飽受盜竊行為的影響，日前網路廣為流傳的一則視頻內，位於曼哈頓上東城的Rite Aid店內，一名行竊者坦然自若地在店內搜刮商品後離開，店員卻無能為力，一旦上前阻止就會遭人身攻擊。
根據市警數據，今年首周曼哈頓微竊(Petit Larceny)罪數量比去年同期增加26%；而去年一年，全市微竊罪紀錄超過8萬5000起。
該聯盟由商業改進區成員、執法人士、社區服務組織成員構成，定期開會分析案件和數據，提出建議方案，制定解決方針；此外聯盟還會在華埠等受偷盜和搶劫影響嚴重的地區派駐重點關注小組，為聯盟提供更多切實可行的建議。
聯盟將於2月首次會面，預計在5月確定最終建議方案。
白艾榮表示，小商家讓曼哈頓顯得尤為特別，是這裡的命脈，其辦公室會認真傾聽商家的聲音，並依照數據做出相應舉措，而這種舉措也應該打破以往的累犯和不斷逮捕的惡性循環，爭取在保證商家利益的同時，保證低收入者、心理健康有問題者互毆的幫助。
紐約中華公所候任主席曾偉康是該聯盟成員，他會幫助華埠商家傳達他們每天所面臨的問題，期待聯盟能夠提出真正解決相關問題的建議和方案。
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