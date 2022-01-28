承包拉瓜地亞機場千萬工程 華裔女建商：疫情期未停工

陸瑩(左一)參與拉瓜地亞機場逾千萬元的部分翻新工程，疫情期間一天也未停工。(陸瑩提供)

13年前在紐約開辦一家建築公司的陸瑩，申請獲得州府與市府認證的少數族裔和女性企業，多年來承包多個政府工程；數年前她競標獲得拉瓜地亞機場 的逾千萬的部分翻新工程，參與打造B航站樓的空中廊橋等亮點設計，為了按時完工，她的團隊在疫情 爆發後，也堅持工作，沒有停工一天。

陸瑩27日接受採訪時表示，1996年她從中國來美打拚時，迎接她的首站就是拉瓜地亞機場；由於當時中國的經濟尚未快速發展，她說，下飛機後，她並未感到這個機場裝修陳舊，但經過多年，眼看中國等亞洲國家的機場越來越現代化，而拉瓜地亞機場卻在「原地踏步」。

2008年開辦USS設計、製造與安裝建築公司的陸瑩，數年前得知政府計畫耗資80億元整修拉瓜地亞機場的計畫後，立即競標申請，後從多家公司中脫穎而出，承包機場B航站樓兩個空中廊橋的欄杆、玻璃外牆以及登機口的指示標牌等逾千萬元的工程，成為這個計畫中為數不多的華裔建商之一。

陸瑩表示，2020年3月疫情爆發，全市幾乎都處於停擺狀態，為了按時、按量完工，她與團隊堅持工作，除了為員工提供口罩、手套與防護帽外，她不僅親自到場監工，也遵循機場規定，要求所有人測體溫，保持社交距離與勤洗手等，「員工如果真的害怕染疫，可以不來，但我們團隊沒有停工一天」。

拉瓜地亞機場B航站樓於2020年6月開放主題候機廳，27日全面完工，其設計得到民眾的認可；陸瑩對此表示，她每次與友人談及自己參與這項翻新計畫時，朋友都感到吃驚，「朋友都以為我在吹牛，看到成果，我也很驕傲」。

陸瑩表示，除了拉瓜地亞機場的翻新工程外，她的公司還承接新世貿中心(World Trade Center)三號與四號樓、世貿地鐵站 、林肯中心與中央車站(Grand Central Terminal)、紐瓦克機場等部分工程，近期在甘迺迪國際機場(JFK Airport)競標成功，將參與該機場的翻新工程。

對於建築公司多以男性領導為主，陸瑩瑩說，申請獲得政府認證的少數族裔和女性企業只是第一步，與政府做生意，誠信是最重要的考量因素，她提醒同業者切忌打價格戰，需保證每一個工程的質量；她舉例說，剛成立公司時，她曾接不少金額較少的小工程，希望給政府留下好印象，日後保持長期合作。