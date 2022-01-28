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耗資40億 拉瓜地亞機場B航站樓完工 霍楚：全世界最好

記者牟蘭／紐約報導
霍楚表示，耗資40億元打造的B航站樓降將為旅客提供一個嶄新的體驗。(州長辦公室提供)
霍楚表示，耗資40億元打造的B航站樓降將為旅客提供一個嶄新的體驗。(州長辦公室提供)

曾被譏為「第三世界機場」的紐約市拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)，經過多年翻修，27日由州長霍楚(Kathy Hochul)與市長亞當斯(Eric Adams)等人宣布主體工程的B航站樓全面完工；霍楚當天稱讚這個工程，表示打造了「全世界最好」的新機場。

霍楚、亞當斯、市議長歐德思(Adrienne Adams)以及紐新航港局執行總監考頓(Rick Cotton)等，27日在皇后區為拉瓜地亞機場B航站樓的完工舉辦剪綵儀式，慶祝這個計畫邁入新的里程碑。

根據拉瓜地亞機場官網，全部翻修項目耗資80億元，其中B航站樓耗資40億元，當局計畫在今年春季完成達美航空(Delta Air Lines)航站樓的改建；B航站樓於2020年6月13日開放部分登機口、藝術展覽、少數商店與餐廳，最先開放的首個候機大廳內擺放多個藝術作品。

此次完工的工程包括改建135萬平方呎的美國航空(American Airlines)航站樓，包括翻新35個登機口、增添3000個停車位、打造空中廊橋與50個新的零售店；霍楚表示，新的航站樓將幫助旅客更便捷地登機，「這裡太漂亮了，它(拉瓜地亞機場)是全世界最好的機場」。

B航站樓的兩個空中廊橋是這項翻新計畫的亮點之一，兩個廊橋各長約482呎，離地高約60呎，連結登機口與候機廳，避免旅客只能從登機口等待登機與下機，為他們出行節省了時間。

隨著B航站樓完工，拉瓜地亞機場將開放西面的第二個空中廊橋與第二個候機大廳，施工期間的臨時廊橋將從29日起停用，新機場也將成為全世界首個擁有兩個空中廊橋的機場；此外，舊航站樓的部分設施將在2022年春季完全拆除。

霍楚對此表示，耗資40億元打造的B航站樓降將為旅客提供一個嶄新的體驗，除了提供便捷的出行外，還為他們留下深刻印象，「將拉瓜地亞機場改造成世界級的國際機場，是我們對紐約新時代願景的一部分」；她補充，當局還將陸續改建該機場的C與D航站樓。

亞當斯表示，這個位於皇后區的世界級機場的完工，象徵著紐約市將步入新時代，「這是一個完全嶄新的拉瓜地亞機場，我感謝州長、紐新航港局(Port Authority)，還有所有的合作伙伴；你們展示了如何共同協作完成工作」。

霍楚(右五起)與亞當斯等27日宣布拉瓜地亞機場的B航站樓全面完工，並為其舉辦剪綵...
霍楚(右五起)與亞當斯等27日宣布拉瓜地亞機場的B航站樓全面完工，並為其舉辦剪綵儀式。(州長辦公室提供)
拉瓜地亞機場，全部翻修項目耗資80億元，其中B航站樓耗資40億元；圖為該機場登機...
拉瓜地亞機場，全部翻修項目耗資80億元，其中B航站樓耗資40億元；圖為該機場登機口外的等待區域。(州長辦公室提供)
B航站樓的兩個空中廊橋是這項翻新計畫的亮點之一，兩個廊橋各長約482呎，離地高約...
B航站樓的兩個空中廊橋是這項翻新計畫的亮點之一，兩個廊橋各長約482呎，離地高約60呎，連結登機口與候機廳。(州長辦公室提供)

拉瓜地亞機場 霍楚 亞當斯

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