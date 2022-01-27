風暴將襲擊大紐約 周末避免出門 辦年貨要趁早

東北風暴將於本周末襲擊大紐約，帶來最高12吋降雪；圖為此前的降雪。(記者顏嘉瑩/攝影)

本周末就是農曆年前的最後一個周末，不少民眾打算趁此期間採買最後的年貨，不過根據氣象預測，紐約市及長島 地區將出現降雪 ，積雪最高可達八至12吋。

AccuWeather氣象專家吉伯特(Mary Gilbert)表示，大紐約地區周末將迎來一場東北風暴 (Nor'easter)，並於29日(周六)早加劇；吉伯特表示，一旦開始下雪，很快就會積起雪來，她預測降雪將在28日(周五)午夜左右至29日凌晨期間，覆蓋紐約地區，伴隨著每小時可達到45哩的的陣風。

吉伯特說，大蘋果降雪量可能高達八至12吋，而長島東部部分地區的降雪量可能達到18吋，不過所幸該場東北風暴也將快速離開；除了紐約地區，包括新澤西、康州等地區也將出現降雪，最高為18吋，而位置在更北部的地區，降雪量將更大。

由於降雪加上大風，吉伯特表示可能將為民眾出行產生重大影響，建議民眾隨時注意天氣動態，並盡可能避免在大雪期間出行。

本周末恰好是農曆年前的最後一個周末，做業菜批發的林先生表示，通常華人都會趁著最後一個周末添置其餘年貨，像是葉菜類等不易久放的食物也會等到最後才採買，若遇到天氣不佳恐怕會影響物流，再加上過年期間需求量大，價格會稍微上漲，通常漲幅在3%至5%，「不過應該不太會漲到民眾很有感的程度，不用太擔心。」

早早就在線上購物平台買菜、預定在小年夜當天送達的華人程啓說，疫情之後他就很少到實體超市人擠人買菜，通常都是每周上網訂菜，菜很新鮮又可以省去出門的麻煩，在天氣惡劣的情況下，他表示過年間司機還得在冷天中辛苦送菜，再加上下雪，自己也會多給一點小費，互相體恤。