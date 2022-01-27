物價大漲 福清同鄉會送鄉親年貨過好節

美國福清同鄉會26日為60歲以上的鄉親送出150份年貨。(記者牟蘭／攝影)

美國福清同鄉會26日在法拉盛 會所舉辦年貨捐贈活動，到場60歲以上鄉親獲黃國寶大米一袋、南美白蝦一盒與稻香村的糕點等；會長王傳厚表示，因運費暴漲與通貨膨漲，今年年貨價格較往年調漲30%，但同鄉會都作為鄉親的後盾，仍希望鄉親在特殊時期也能過個好節。

福清同鄉會舉辦「恭賀虎年新春，喜迎北京 奧運」活動，為鄉親送出150份年貨，並為留學生與僑胞送上50份中國駐紐約總領事館的春節禮包；王傳厚表示，本次活動的年貨由他、榮譽會長王書強與常務副會長林華斌贊助，旨在讓鄉親在疫情 期間，也能餐桌豐盛，過一個團圓年。

經營超市的王傳厚表示，因受疫情的影響，各地的運費飆漲，從中國進口的副食品價格調漲30%左右，許多超市業者一早開始準備年貨，希望為紐約華裔民眾增添年味；他說，因通貨膨漲等原因，美國本土的食品與日用品價格也有所調漲，不少民眾生活成本增加。

為讓鄉親過一個好年，王傳厚說，同鄉會準備了大米、冷凍白蝦、稻香村點心與紅棗等年貨；他表示，重新接任會長後，他的首要任務就是讓鄉親在節日期間豐富餐桌，已堅持三年選在中秋節與春節贈送食物，給來自福清的年長移民。

王傳厚表示，疫情期間，仍有不少鄉親為生計發愁，同鄉會還多次伸出援手，如幫助生意受到衝擊的鄉親以及為弱勢群體捐錢捐物；他說，同鄉會是旅美鄉親的後盾，會盡力幫助他們解決困難。