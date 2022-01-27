我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

突破感染者何時打補強針？專家稱「染疫8周後」

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

布碌崙新區長 訪羊頭灣華社拜年 為華裔耆老過生日

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙區長雷諾索(右二)給華裔耆老拜年，並送紅包及慶生。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙區長雷諾索(右二)給華裔耆老拜年，並送紅包及慶生。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)和代表羊頭灣的市議員韋娜芙(Inna Vernikov)，26日到羊頭灣華人社區拜年，為華裔耆老過生日，還送去了抗疫物資；雷諾索並承諾，將為精神疾病患者提供藥物和資源，為更多遊民提供住所，盡力消除公共安全隱患。

雷諾索年初剛剛履新，這是布碌崙區長第一次正式拜訪羊頭灣華社；他在街頭設立了一個攤位，冒著凜冽的寒風，為過往行人免費分發新冠病毒檢測盒、N95口罩和消毒液等抗疫用品，他說還會在布碌崙其他社區免費分發。

隨後雷諾索和韋娜芙走進喜悅之家老人活動中心，把防疫物品送給在場耆老，並向他們拜年，祝福虎年吉祥；他們用中文說的「恭喜發財」雖然有點生硬，但依然贏得微笑和掌聲。這個老人活動中心1月有五位老人過生日，雷諾索和韋娜芙為他們點燃了生日蛋糕上的蠟燭，還按中國習俗送上紅包。

華女高慧民遭推落地鐵致死案發生後，華社普遍對乘坐地鐵以及公共安全表現出擔憂，精神疾病患者沒有得到適當的治療，到處遊逛，為民眾生命帶來威脅。雷諾索表示，深層原因是紐約市減少了用於精神病患者的資源，使這些人無法得到適當治療，從而成為公共安全的隱患；他承諾將通過各種途徑，努力扭轉這一局面。

遊民問題也是公共安全的一大隱憂，雷諾索表示將為遊民提供更多住所，收容更多遊民，讓他們得到庇護，減少對社會的壓力。

疫情曾使布碌崙眾多華人商家關門，如今雖然店家已紛紛開業，但遭受的損失仍很巨大。雷諾索表示，將推出激勵和援助措施，幫助商家度過難關。

韋娜芙從去年12月1日起擔任第48選區的市議員，她感謝華人投票支持她，希望今後與華社有更多互動；韋娜芙的華人社區聯絡員狄鐘琪表示，今後將更好地發揮橋樑作用，讓民選官員聽到華人的心聲，為華社多辦實事。

布碌崙區長雷諾索(右二)和羊頭灣區市議員韋娜芙(右三)在街頭免費分發抗疫物品；左...
布碌崙區長雷諾索(右二)和羊頭灣區市議員韋娜芙(右三)在街頭免費分發抗疫物品；左二為狄鐘琪，左三為華康會會長陳麗娜。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙區長雷諾索(右一)和羊頭灣區市議員韋娜芙(右二)為喜悅之家老人活動中心老人...
布碌崙區長雷諾索(右一)和羊頭灣區市議員韋娜芙(右二)為喜悅之家老人活動中心老人分發抗疫物品。(記者胡聲橋╱攝影)

華人 布碌崙 地鐵

上一則

物價大漲 福清同鄉會送鄉親年貨過好節

下一則

迎農曆虎年 紐約處處「中國紅」中領館近30場活動慶祝

延伸閱讀

遊民辱罵華人放狗咬 忍無可忍舞棍起腳踹跑

遊民辱罵華人放狗咬 忍無可忍舞棍起腳踹跑
布碌崙男騎電動滑板 遭垃圾車撞倒身亡

布碌崙男騎電動滑板 遭垃圾車撞倒身亡
精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜
布碌崙44歲華男肝衰竭昏迷 病妻求助社團

布碌崙44歲華男肝衰竭昏迷 病妻求助社團
搶車位口角動手 布碌崙華女被捕

搶車位口角動手 布碌崙華女被捕

熱門新聞

23日早，一名61歲男子遭人推下曼哈頓下城地鐵站鐵軌。(記者顏嘉瑩/攝影)

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

2022-01-23 15:35
年前民眾置辦年貨，但在惡劣天氣下建議買年貨要及早。(記者顏嘉瑩/攝影)

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

2022-01-26 14:11
貝烏在被攻擊後滿臉傷痕。(取自推特)

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

2022-01-21 09:55
商界領袖稱很多員工不敢外出上班，擔憂「對犯罪手軟」政策毀了城市治安。（美聯社）

紐約商界領袖批白艾榮：毀了城市治安

2022-01-23 11:14
22歲的里維拉剛加入市警一年有餘，來自移民家庭，盼改善警民關係。(市警提供)

紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭

2022-01-22 14:37
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02

超人氣

更多 >
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？
54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女

54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女