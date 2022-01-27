布碌崙新區長 訪羊頭灣華社拜年 為華裔耆老過生日

布碌崙區長雷諾索(右二)給華裔耆老拜年，並送紅包及慶生。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)和代表羊頭灣的市議員韋娜芙(Inna Vernikov)，26日到羊頭灣華人 社區拜年，為華裔耆老過生日，還送去了抗疫物資；雷諾索並承諾，將為精神疾病患者提供藥物和資源，為更多遊民提供住所，盡力消除公共安全隱患。

雷諾索年初剛剛履新，這是布碌崙區長第一次正式拜訪羊頭灣華社；他在街頭設立了一個攤位，冒著凜冽的寒風，為過往行人免費分發新冠病毒檢測盒、N95口罩和消毒液等抗疫用品，他說還會在布碌崙其他社區免費分發。

隨後雷諾索和韋娜芙走進喜悅之家老人活動中心，把防疫物品送給在場耆老，並向他們拜年，祝福虎年吉祥；他們用中文說的「恭喜發財」雖然有點生硬，但依然贏得微笑和掌聲。這個老人活動中心1月有五位老人過生日，雷諾索和韋娜芙為他們點燃了生日蛋糕上的蠟燭，還按中國習俗送上紅包。

華女高慧民遭推落地鐵 致死案發生後，華社普遍對乘坐地鐵以及公共安全表現出擔憂，精神疾病患者沒有得到適當的治療，到處遊逛，為民眾生命帶來威脅。雷諾索表示，深層原因是紐約市減少了用於精神病患者的資源，使這些人無法得到適當治療，從而成為公共安全的隱患；他承諾將通過各種途徑，努力扭轉這一局面。

遊民問題也是公共安全的一大隱憂，雷諾索表示將為遊民提供更多住所，收容更多遊民，讓他們得到庇護，減少對社會的壓力。

疫情曾使布碌崙眾多華人商家關門，如今雖然店家已紛紛開業，但遭受的損失仍很巨大。雷諾索表示，將推出激勵和援助措施，幫助商家度過難關。

韋娜芙從去年12月1日起擔任第48選區的市議員，她感謝華人投票支持她，希望今後與華社有更多互動；韋娜芙的華人社區聯絡員狄鐘琪表示，今後將更好地發揮橋樑作用，讓民選官員聽到華人的心聲，為華社多辦實事。