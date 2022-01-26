NYC SPEAKS延長兩周 鼓勵華社參與發聲

「NYC SPEAKS」計畫再延長兩周。(記者顏嘉瑩/攝影)

由紐約市長亞當斯(Eric Admas)市府成立的「NYC SPEAKS」，旨在向公眾蒐集社區建言和意見，以確保新政府能貼近民意需求施政；該項目共同行政總監Shango Blake於25日拜訪紐約中華公所，表示原定將於兩天後截止的計畫，將再延長兩周，希望華社能積極參與、藉此發聲。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

中華公所主席于金山表示，NYC SPEAKS讓市民有機會，能與市長直接表達對城市未來形塑方向，並將社區問題直接反應給市府，鼓勵民眾積極參與。

原本NYC SPEAKS網站將於兩日後截止，但Blake說，該項目將再延長兩周，以讓所有民眾參與，預計將在3、4月時公布調研結果，並將問題帶回社區開啟對話，確認民意所向，之後再回到市府、市議會進行預算、提案討論，以真正在社區角度反應民意。

Blake他強調，NYC SPEAKS不僅是收集民眾意見，而是集結建議，提出解決方案。

曼哈頓華埠街道巡邏隊(Chinatown Block Watch)創辦人陳家齡表示，華社在過去不積極發聲，導致失去很多機會，該平台提供多種語言，讓移民也可以不用擔心語言隔閡上網填寫問卷。

據了解，目前該平台僅有約18%的亞裔 居民參與，不過Blake說，參與的亞裔比例，已經高於整個城市亞裔人口與其他族裔的占比，顯示亞裔社區的積極度；他說，相信該項目除了將形塑政府施政方向，也會為之後市府和社區溝通的方式帶來改變。NYC SPEAKS網站：https://nycspeaks.org/zh-hans/

與會者還包括市長辦公室亞裔事務代表鄭祺蓉、皇后區紐約華人 總商會會長徐家鵬、布碌崙 松柏之家社區服務中心執行總監陳偉儀、紐約親子互助會負責人黃妮可、布碌崙華人連合會執行長鄧銘賢等人。