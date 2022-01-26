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NBA布碌崙籃網隊舉辦中國春節賽 祝福北京冬奧

記者和釗宇／紐約報導
NBA布碌崙(布魯克林)籃網隊25日舉辦一年一度的中國春節賽，慶祝農曆新年。（記者和釗宇／攝影）
NBA布碌崙(布魯克林)籃網隊25日舉辦一年一度的中國春節賽，慶祝農曆新年。（記者和釗宇／攝影）

NBA布碌崙(布魯克林)籃網隊(Brooklyn Nets)25日在主場與洛杉磯湖人(Los Angeles Lakers)的比賽日舉辦一年一度的中國春節賽，慶祝農曆新年；中國駐紐約總領事黃屏通過視頻發表新春賀詞，籃網隊也為北京冬奧會送上祝福。

影音來源：記者和釗宇

每逢農曆新年，籃網隊於巴克萊中心(Barclays Center)主場舉辦中華文化主題的春節比賽已成傳統；籃網隊介紹，本次春節賽期間，主場巴克萊中心(Barclays Center)內外已裝飾一新，換上農歷虎年的全套氛圍布置，所有入場的觀眾都會收到一個過年紅包，並且可以在場館內品嘗中國美食，體驗中國文化。

籃網隊還表示，今年的春節賽球隊還發行了定制款的春節訓練衫，並與著名華裔設計師林能平(Phillip Lim)合作推出了虎年春節聯名款紀念衫，包括虎年為主題的帽子、長袖毛衣，服裝上印有「恭喜發財」等喜慶祝福，可以在球隊商店購買。

由於疫情原因，中國駐紐約總領事黃屏未能到場致辭，而是通過視頻發表賀詞，並向籃網隊贈送北京冬奧會吉祥物畫像；黃屏說，虎象徵著勇氣、堅韌和力量，「希望這樣的精神可以鼓舞我們抗擊疫情和其他挑戰；籃球運動和NBA在中國非常受歡迎，今晚無數球迷會觀看這場比賽，在此我謹代表全體中國球迷，把這份北京冬奧會吉祥物的畫像作為新春禮物送給籃網隊。」

此外，籃網隊教練納什(Steve Nash)、超級巨星杜蘭特(Kevin Durant)、哈登(James Harden)等也通過視頻為北京冬奧會送上祝福，並祝參加冬奧會的運動員取得好成績；比賽期間，場上大屏幕也播放了中國球迷給籃網隊和美國球迷的新春祝福。

NBA布碌崙(布魯克林)籃網隊25日舉辦一年一度的中國春節賽，慶祝農曆新年。（記...
NBA布碌崙(布魯克林)籃網隊25日舉辦一年一度的中國春節賽，慶祝農曆新年。（記者和釗宇／攝影）
今年的春節賽球隊還發行了定制款的春節訓練衫，並與著名華裔設計師林能平合作推出了虎...
今年的春節賽球隊還發行了定制款的春節訓練衫，並與著名華裔設計師林能平合作推出了虎年春節聯名款紀念衫。（記者和釗宇／攝影）
NBA布碌崙(布魯克林)籃網隊25日舉辦一年一度的中國春節賽，慶祝農曆新年。（記...
NBA布碌崙(布魯克林)籃網隊25日舉辦一年一度的中國春節賽，慶祝農曆新年。（記者和釗宇／攝影）
中國駐紐約總領事黃屏通過視頻發表新春賀詞。（記者和釗宇／攝影）
中國駐紐約總領事黃屏通過視頻發表新春賀詞。（記者和釗宇／攝影）
NBA布碌崙(布魯克林)籃網隊25日舉辦一年一度的中國春節賽，慶祝農曆新年。（記...
NBA布碌崙(布魯克林)籃網隊25日舉辦一年一度的中國春節賽，慶祝農曆新年。（記者和釗宇／攝影）

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