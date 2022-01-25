法拉盛將收容單身遊民？社委會憂心

市遊民服務局介紹法拉盛遊民所建程，陳述遊民所建案對於社區的積極效應。(會議截圖)

針對法拉盛大學點 大道39-03號過渡性公寓建案，市遊民服務局(DHS)在24日召開的皇后區 第七社區委員會例會上表示，90個單元內將有23個類似單身公寓的「統倉」(studio)，作為過渡性公寓，入住者最多可住一年，但一年後若未找到永久性住房也不會驅趕他們，將設立由社區居民及商家組成的「社區諮詢委員會」(Community Advisory Board)，為建案提供更實質的建議並使整個建程更公開透明；然而社委會部分成員及民眾仍擔憂，之後將有單身遊民入住「統倉」，整個建案也並不能促進社區的經濟發展。

市遊民服務局管理人卡特(Joslyn Carter)表示，該項目將優先考慮在法拉盛及皇后區有需要的無家可歸家庭，90個單元房分為23間「統倉」、62套一居室及5套二居室單元，之所以擁有23間「統倉」，因為多數擁有孩子的無家可歸家庭均為帶有一個或兩個孩子的單親家庭，「統倉」可供帶有一位孩子的單親家庭居住。

卡特還說，入住家庭最多可住一年，但一年後若未找到永久性住房也不會強制性驅趕他們，「把他們丟在街上」，從他們入住起，便由專案管理人員幫助尋找永久性的住所，為使整個建程更公開透明且對社區發展有利，也將從一開始就設立由社區居民及商家組成的「社區諮詢委員會」。

第七社委會副主席安培林(Chuck Apelian)表示，大數量的「統倉」房令人感到擔憂，建案雖在現階段僅計畫收容有孩子的無家可歸家庭，但若以後改變規則利用統倉間收容單身遊民也未為可知；社委會成員Barbara Mchugh則表示，建案並非像提議得那樣能幫助社區發展，此前在大學點(College Point)設立得女子收容所，她從未聽說有任何大學點的居民因此獲得工作，且這些女子還在公園內抽大麻並擾亂周圍的小商家。