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紐約客談／地鐵乘客自保 各顯神通

紐約客談

華女高慧民(Michelle Aylssa Go)遭遊民推下鐵軌喪生後，紐約地鐵通勤族如驚弓之鳥，各顯神通以求自保。發生在捷運交通工具上的暴力攻擊案件，也創下1997年以來的新高。有誰能想到，紐約市正在以超音速列車的速度，向1990年代犯罪橫行的時代淪落。

地鐵安全的最高境界，就是不坐地鐵，因為不候車、不乘車，就沒有被推下軌道的風險；居住在長島的一位華人女子，多年來都是先乘火車再轉地鐵才能抵達曼哈頓中城的公司辦公室；但高慧民案發生後，她決定坐火車抵達曼哈頓賓州車站後，就走出地面，捨棄地鐵，寧願徒步十條街，走到時報廣場的公司大樓。

一些有子女在曼哈頓史岱文森高中和或亨特高中就讀的華人父母，一直以來都是孩子自行乘坐地鐵上學，但在高慧民案後，也都決定自行開車送小孩上學，不讓他們搭地鐵了；雖然開車接送子女上學，每天都要多花幾個小時，但家長們說，保命要緊，絕對不能讓孩子冒一絲風險，絕不能成為下一個被推下鐵軌的受害者。

也有不得不乘坐地鐵的華人，聚在一起就交流候車自保秘笈；有的說，要靠牆站著；有的說，要站在柱子後方；有武術師傅說，等車時雙腳不能平行站立，須一前一後，這樣一旦被推，有機會扭身改變方向逃生；有的說，看見遊民立刻掉頭而行，連擦身而過的機會都不給。

上下班的高峰時段，能在地鐵列車搶到個座位，可有效舒緩工作的疲勞，這也是通勤族候車時盡可能站在月台前方的初衷；但在推人案頻發的當下，能否有座位就可以忽略不計了；車廂裡的一團和氣，是乘客內心瀰漫的恐懼。

紐約客談，每周二至周六見報。

地鐵 高慧民 曼哈頓

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