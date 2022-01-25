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前紐約州眾議長蕭華監禁中去世 得年77歲

記者和釗宇／紐約報導
前紐約州眾議長蕭華24日在監禁中去世，得年77歲。（美聯社）
前紐約州眾議長蕭華24日在監禁中去世，得年77歲。（美聯社）

因貪污超過400萬元被判罪入獄的前紐約州眾議長蕭華(Sheldon Silver)，24日在監禁中去世，得年77歲。

蕭華此前一直監禁在麻州的聯邦監獄Nashoba Valley Medical Center；根據聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)提供的信息，蕭華是在臨近該監獄的納紹巴谷醫療中心(Nashoba Valley Medical Center)去世的，死因不明，目前正待法醫鑒定；不過，蕭華長期患有腎病和癌症。

蕭華生於1944年，是俄裔移民，他1976年起代表曼哈頓下東城擔任紐約州眾議員，並在1994年至2015年擔任眾議長，被認為是紐約州政壇最有權勢的人物之一；他超過20年的眾議長任期歷經五任州長，從老葛謨(Mario Cuomo)到小葛謨(Andrew Cuomo)，以談判強勢、經常否決他人政策而著稱，曾與前紐約市長彭博(Mike Bloomberg)、州長柏德基(George Pataki)經常衝突。

然而，蕭華2015年被捕，被控以兩項公務權力勒索罪(extortion under color of official right)、兩項郵件詐欺罪(mail fraud)、兩項匯款詐欺罪(wire fraud)和一項洗錢罪(money-laundering)；2015年11月和2018年5月兩次陪審團裁決，都判七項罪名罪成；初審法官判其12年監禁，兩年後重審法官判決七年監禁。

之後蕭華繼續上訴，2020年1月，聯邦第二巡迴上訴法院作出撤銷蕭華與癌症專家Taub相關的一項郵件詐欺、一項匯款詐欺和一項公務權力勒索罪，並要求紐約南區聯邦法院對該案重新量刑；2020年7月，此前負責該案重審的紐約南區聯邦法院法官卡波妮(Valerie Caproni)對蕭華貪污案重新量刑，判其六年半監禁和100萬元罰款。

儘管罪行昭彰，蕭華的前同事和親友仍銘記他對民主黨政策的貢獻，以及其在紐約政壇40年的影響力；州眾議長希士提(Carl Heastie)表示，蕭華是替選民爭取權益的鬥士，「他在九一一事件之後重建曼哈頓下城的功績將被永遠銘記，我也將銘記他的許多立法成就，多年以來他孤軍奮戰，抵制了很多開歷史倒車的政策，也主持了不少改善民生的立法。」

前州長柏德基則表示，儘管他和蕭華之間爭鬥不斷，蕭華在公共服務方面的爭執應被人銘記，「當我回望過去，我總會想起很多好的回憶，那些我們一起取得的成就；他的公職生涯以那樣一種悲劇結束令人遺憾，今天來看也是很重要的教訓。」

詐欺 紐約州 監獄

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