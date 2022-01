前紐約州眾議長蕭華監禁中去世 得年77歲

前紐約州眾議長蕭華24日在監禁中去世,得年77歲。(美聯社)

因貪污超過400萬元被判罪入獄的前紐約州 眾議長蕭華(Sheldon Silver),24日在監禁中去世,得年77歲。

蕭華此前一直監禁在麻州的聯邦監獄 Nashoba Valley Medical Center;根據聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)提供的信息,蕭華是在臨近該監獄的納紹巴谷醫療中心(Nashoba Valley Medical Center)去世的,死因不明,目前正待法醫鑒定;不過,蕭華長期患有腎病和癌症。

蕭華生於1944年,是俄裔移民,他1976年起代表曼哈頓下東城擔任紐約州眾議員,並在1994年至2015年擔任眾議長,被認為是紐約州政壇最有權勢的人物之一;他超過20年的眾議長任期歷經五任州長,從老葛謨(Mario Cuomo)到小葛謨(Andrew Cuomo),以談判強勢、經常否決他人政策而著稱,曾與前紐約市長彭博(Mike Bloomberg)、州長柏德基(George Pataki)經常衝突。

然而,蕭華2015年被捕,被控以兩項公務權力勒索罪(extortion under color of official right)、兩項郵件詐欺 罪(mail fraud)、兩項匯款詐欺罪(wire fraud)和一項洗錢罪(money-laundering);2015年11月和2018年5月兩次陪審團裁決,都判七項罪名罪成;初審法官判其12年監禁,兩年後重審法官判決七年監禁。

之後蕭華繼續上訴,2020年1月,聯邦第二巡迴上訴法院作出撤銷蕭華與癌症專家Taub相關的一項郵件詐欺、一項匯款詐欺和一項公務權力勒索罪,並要求紐約南區聯邦法院對該案重新量刑;2020年7月,此前負責該案重審的紐約南區聯邦法院法官卡波妮(Valerie Caproni)對蕭華貪污案重新量刑,判其六年半監禁和100萬元罰款。

儘管罪行昭彰,蕭華的前同事和親友仍銘記他對民主黨政策的貢獻,以及其在紐約政壇40年的影響力;州眾議長希士提(Carl Heastie)表示,蕭華是替選民爭取權益的鬥士,「他在九一一事件之後重建曼哈頓下城的功績將被永遠銘記,我也將銘記他的許多立法成就,多年以來他孤軍奮戰,抵制了很多開歷史倒車的政策,也主持了不少改善民生的立法。」

前州長柏德基則表示,儘管他和蕭華之間爭鬥不斷,蕭華在公共服務方面的爭執應被人銘記,「當我回望過去,我總會想起很多好的回憶,那些我們一起取得的成就;他的公職生涯以那樣一種悲劇結束令人遺憾,今天來看也是很重要的教訓。」