紐約州選區重畫 3月1日前由州議會決定

州選區重畫獨立委員會兩黨成員未能就選區重畫達成一致，選區重畫的工作將交由州議會進行。(州參議會提供)

州選區重畫獨立委員會(NYS Independent Redistricting Commission)24日發表聲明稱，委員會的兩黨成員未能就選區重畫達成一致，選區重畫的工作將交由州議會進行；目前時間緊迫，州議會須在3月1日前確定新的選區地圖。

州選區重畫獨立委員會3日就推出了兩黨不同版本的選區重畫地圖提交州議會，但州議會拒絕接受任何一個版本，責令委員會重新商定；兩黨的爭議之處主要集中在長島和上州、西紐約等城市的州參議員選區的畫分，其他地區以及國會選區、州眾議員 選區畫分則大致相同，但委員會仍未能達成一致，只得將選區重畫工作交給州議會。

不過，州選區重畫獨立委員會之所以成立，本就是意在避免單個黨派掌握州議會後，會根據本黨派利益畫分選區；如今民主黨 仍然掌握參眾兩會，讓這一擔憂重燃；選民維權組織「Common Cause New York」總監勒納(Susan Lerner)表示，該委員會浪費大量精力和資金，最終仍然無法有效運作，「其實根本不需要這樣一個委員會去搞選區重畫公聽。」

目前州參眾兩會領袖都表示，選區重畫工作將公平進行，不帶有黨派偏見；州議會人口研究和規畫工作組(Legislative Task Force on Demographic Research and Reapportionment)將負責選區重畫，州眾議員布羅斯基(Kenneth Zebrowski)擔任聯合主席。

留給州議會確定新選區的時間已經不多，因為6月初選的連署程序將於3月1日啟動，因此州議會必須在3月1日之前確定新選區。

州長霍楚 (Kathy Hochul)也是另一個不確定因素之一，因州議會推出的選區重畫也須她簽字批准，若霍楚否決，州眾議會民主黨人的票數也可以推翻否決；霍楚此前暗示，她將利用其影響力在選區重畫過程中幫助民主黨留住更多州眾議會席位。