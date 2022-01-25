法拉盛華商會2／25年會 將頒3社區貢獻獎

法拉盛華商會年會將於2月25日舉辦。(記者鄭怡嫣／攝影）

法拉盛華人 (工商)促進會(FCBA)24日宣布，往年都有上千人參與的2022年年會暨第40周年基金籌募餐會，訂於2月25日(周五)舉辦，歡迎社區民眾共襄盛舉，屆時將為對華人社區多有貢獻的109分局局長歐康納(John O'Connell)、華商朱三東以及皇后區 商會(Queens Chamber of Commerce)頒獎。

華商會首席顧問杜彼得表示，年會將遵守紐約市府規定，要求來賓提供疫苗接種證明，以往華人聚會有疫情傳出，多與敬酒文化有關，今年年會將嚴格要求不敬酒、不跳舞，令所有到場來賓及官員都感到安全，華商會也會繼續代表華人社區，站在華人立場考慮緊要議題，積極在主流社會作好宣導。

年會通常會為為社區作出貢獻的傑出人士及機構頒獎，今年的社區貢獻獎則將頒給109分局局長歐康納、華商朱三東以及皇后區商會；對此杜彼得表示，歐康納致力維護法拉盛社區的安康，對華人照顧有加，皇后區商會成立百年，積極關心亞裔的經濟發展，華商會的卸任理事朱三東則多年回饋社區，為非營利機構捐贈善款。

華商會年會暨基金籌募餐會，訂於2月25日在皇后區可樂娜Terrace on the Park舉辦，入場時間為晚6時30分。