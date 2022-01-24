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市警62分局關注長者地鐵安全 籲春節加強安全防範

記者顏潔恩／紐約報導
市警62分局警員日前在華社派發安全傳單。(記者顏潔恩/攝影)
市警62分局警員日前在華社派發安全傳單。(記者顏潔恩/攝影)

在布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心的安排下，62分局警員日前在班森賀華社派發宣傳單，提醒春節期間提高警惕，華人要避免攜帶大量現金出門；一周前曼哈頓華女遭推軌案件引發大眾恐懼，特別呼籲長者在月台等車時要站在靠內的一側，時刻注意周遭安全。

服務中心負責人羅添福表示，華女高慧民遭推軌死亡的案件引起廣泛關注，許多長者對外出搭乘地鐵感到害怕；他分享能預防危險的幾項方法，長者要改變踏至黃線查看列車駛入軌道的習慣，站在月台的中間或是靠牆，坐在列車內不要閉眼睡覺、也不該一直低頭看手機。

羅添福說，在地鐵車廂坐著的時候若有袋子要放在地上的兩腿之間，不要占據隔壁座位的位置，另外講話時不要大聲喧嘩，萬一打擾到別人可能引起不必要爭端；遇到遊民不要雙眼直盯著他們，可能引起他們的不滿而遭到攻擊，若發現其精神不正常，則要時刻保持距離。

62分局轄區的手機詐騙犯罪尤為嚴重，羅添福說，一些華人不看新聞、也不接觸社區活動，很容易淪為受害者，因而當天與警員聯手走訪街頭派發傳單，提供社區安全貼士；他們強調，農曆新年華人發紅包的習俗已引起犯罪分子的注意，這期間會潛伏在銀行周邊，搶劫攜帶現金的人或跟蹤他們返家，之後入室盜盜竊。

警方表示，民眾應避免攜帶大量現金、或是與朋友及熟人同行、時刻保持警覺地留意周遭事物、選走在光線充足及人多的地方、不要暴露任何貴重財物；另外在使用有拉鏈及扣鎖的手提包時，要隨時緊貼自己，錢包則一定放在衣服內或前衣物口袋，而不是褲子後袋，容易被扒走。

羅添福呼籲長者搭乘地鐵要注意安全。(記者顏潔恩/攝影)
羅添福呼籲長者搭乘地鐵要注意安全。(記者顏潔恩/攝影)

華人 華女 地鐵

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