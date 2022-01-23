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美國福建華人聯合會支持北京冬奧 向全球華人拜年

記者張心／紐約報導
美國福建華人聯合會22日於紐約華埠舉行聯歡晚會。（記者張心/攝影）
美國福建華人聯合會22日於紐約華埠舉行聯歡晚會。（記者張心/攝影）

「一元復始，萬象更新」，在2022年中國虎年新春佳節即將到來之際，為支持北京2022年冬奧會，並向全球華人華僑拜年，美國福建華人聯合會22日於紐約華埠舉行聯歡晚會。

受主席李華委託，議長任旭明代表美國福建華人聯合會向全球華人送上祝福，「北京冬奧會將盛大開幕，海外僑胞始終與祖國心連心。」任旭明表示，該會對本屆冬奧會的舉辦抱有高度熱情和期待，將全力支持奧運會發展，發揚體育賽事傳達的人類團結、世界和平的美好精神，「我們也會在這裡講好中國故事，傳遞冬奧會的精神文明。」

任旭明表示，2022年是農曆虎年，虎在中華文化中代表著強大和活力，寓意虎虎生威和龍騰虎躍，「美國福建華人聯合會衷心祈願提請可以早日過去，人們的生活能夠恢復正常。」

任旭明說，在虎年的吉祥寓意下，期盼世界奧運健兒們，都能夠勇於拼搏、挑戰自我、共創佳績、為國爭光，「我們身為華人華僑由衷感到自豪和驕傲，讓我們攜手並肩預祝冬奧會取得圓滿成功，偉大的祖國繁榮昌盛、國泰民安，海外僑胞身體健康、新春快樂。」

出席本次活動的還有吳振文、劉愛華、李生祥、林長秋、趙燕山、鄭思祺、盧建順、田錦志、林德明、陳鍵榕、王孟新、游必勝、陳華、江錦鑫等。

美國福建華人聯合會22日於紐約華埠舉行聯歡晚會。（記者張心/攝影）
美國福建華人聯合會22日於紐約華埠舉行聯歡晚會。（記者張心/攝影）

華人 北京冬奧 奧運

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