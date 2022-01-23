CDC：Omicron變種病毒或首現紐約 早於南非

聯邦疾病防治中心最新研究顯示，Omicron變種病毒可能早在南非之前，就已經出現於紐約市。（新華社）

越來越多證據顯示，Omicron變種病毒 可能早在南非之前，就已經出現於紐約地區。

聯邦疾病防治中心(CDC)最新公布的病毒溯源調查報告顯示，對紐約市 廢水的一項研究表明，Omicron變種病毒可能在南非科學家發現之前，就已經存在於紐約市，並且比最初臨床測試顯示的傳播範圍更廣。

CDC最新出版的研究刊物記載，「紐約市環保局(DEP)通過對每周從14個下水道收集的樣本進行測序，一直在追蹤廢水中變體，最近於2021年11月21日收集到的一個樣本中，發現了12個與Omicron有關的變異毒株。」這代表在南非科學家於去年11月22日首次宣布他們發現該變體以前，Omicron就已經出現在了紐約市。

緊接著，11月28日，研究人員從同一個下水道收集的廢水樣本中，再次發現Omicron變種病毒，與此同時，紐約市另一個下水道廢水中也首次發現了Omicron變異毒株。

2021年12月1日，美國報告了第一位Omicron變種病毒確診者，聯邦疾病防治中心也表示，在12月4日的廢水數據研究中，也已經在紐約市的一個居民身上發現了Omicron變種病毒。

但也有科學家懷疑，來自廢水的變體追蹤數據，是否能完全確認特定變體毒株的存在，因為所使用的方法不能確定所有變體定義的突變，是否存在於一個基因組上，所以必須在檢測多個變體相關的突變後，才可下定論。