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華婦寒天走失8小時 長島警出動直升機搜尋

記者牟蘭╱紐約報導
孫秀娥日前走失，當地警方派遣直升機搜尋長者，她的家人對此表示感謝。(曹新麗提供)
孫秀娥日前走失，當地警方派遣直升機搜尋長者，她的家人對此表示感謝。(曹新麗提供)

患有阿茲海默症的七旬華裔長者孫秀娥，日前從長島大頸的家中離開後，一度失聯；當天氣溫跌破冰點，孫秀娥離家時只穿一件單薄外套，其女兒向警方求助，當地警方派出逾十名警員與直升機搜尋，在與其親友的共同努力下，當晚找到失聯長者，所幸她身體無大礙。

孫秀娥的女兒曹新麗22日表示，母親於21日下午1時40分左右，獨自從大頸的家中離開外出散步；她說，76歲的母親患有阿茲海默症，記憶力減退，過去曾有走失的經歷，但很快都安全返回家中，而當天母親失聯過久，且戶外氣溫很低，引起家人擔憂。

曹新麗說，孫秀娥外出時只穿一件單薄外套，因擔心母親的健康，立即撥打911報警求助；她說，警方收到報案後，立即趕往家中詢問詳情，派出十餘名警員以及一輛直升機搜尋，她與姐姐及丈夫也在周邊街區尋找母親蹤跡，「非常感謝警察的協助」。

失聯超過八小時後，曹新麗表示，她的丈夫在家附近找到母親，所幸並無大礙；她說，為防止母親走失，家人專門給她提供一個寫有其姓名、住址以及聯繫方式的手牌，但母親當日走失時，並未攜帶，增加搜尋難度。

曹新麗說，經過此次事件後，她特別為母親購買了追蹤器，計畫放置在母親的項鍊中，以防失聯意外再度發生。

「阿茲海默症關愛服務」(CaringKind)華人外展經理石蔚靜表示，阿茲海默症患者因記憶力與行動力等退化，較易走失，呼籲患者家屬加入「紐約市醫療警覺及迷失者安全返家計畫」，該計畫免費，向患者提供有身分識別的項鍊或手鍊，民眾可致電(646)744-2900或(646)744-2951諮詢。

阿茲海默症 長島 警察

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