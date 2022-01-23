華生李宛儒 進雷傑納隆科學獎決賽 盼用科學打造美好社會

拿到常春藤名校普林斯頓大學早申錄取的李宛儒，未來希望在數據科學領域探索入圍雷傑納隆科學獎決賽。（李宛儒提供）

父母都是科研工作者的17歲華裔學生李宛儒(Victoria Li)，在2022年開年迎來的不僅是普林斯頓大學的早申錄取，還入圍 具有「少年諾貝爾獎」之稱的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)決賽前40名。

提及這些榮譽時李宛儒只是謙虛一笑，言談間更多的是對於未來校園生活的嚮往，以及如何實踐三年級時就萌生的用科學使人類生活更美好的願景。

「如果說之前科學在我眼中還只是實驗室中的奇蹟，新冠疫情 讓我真正在生活中見證了科學的偉大。」同所有紐約市的學生一樣，就讀於亨特學院附屬高中(Hunter College High School)的李宛儒因疫情不得不居家上課，因為住在醫務工作者雲集的社區，李宛儒親眼看到一線抗災救援的模樣，「經常有救護車在我窗外呼嘯而過，我看著小區裡的醫生、護士、病人來回穿行，第一次認識到科學對人類的實際影響力。」

李宛儒的父母都在斯隆凱特林紀念癌症 中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)從事癌症科學家工作；祖籍江蘇南通的父親主要研究免疫力系統的抗癌方式，來自黑龍江哈爾濱的母親則是專注細胞抗癌。

如此家庭氛圍影響，使李宛儒在小學三年級時，第一次有了到研究所做實驗的機會，「那時候我就發現自己很享受科學研究的過程，而父母對科學事業的堅持與求索，讓我覺得新一代也應該承擔起未來科學的發展。」

李宛儒此次研究課題圍繞CRISPR/Cas9變革性基因編輯技術，通過創建機器學習模型來提高預測技術的準確性，使針對抗癌、愛滋病等的基因療法更加有效和公平，「我在學習和研究過程中，發現一些遺傳系統研究所存在種族偏見，我不認為這是科學應該發展的方向，未來我想做點什麼使科學領域更加公平。」

談及之後職業理想，李宛儒表示想在數據科學領域多做嘗試，「九年級暑假我嘗試在實驗中引入機器學習技術，後來新冠也讓我發現我們的社區、人文、歷史等領域，也應該借數據科學發掘更多解法。」

除了身為科學家的社會責任感，家人也非常注重對李宛儒及目前在耶魯大學專注癌症研究的姐姐李宛霖(Sophia Li，2020年入圍雷傑納隆科學獎）的中文教育。

在美國出生長大的李宛儒，能講流利的普通話，她笑稱父母在她4歲時便帶著自己和姐姐每周到中文學校，「風雨無阻直到14歲，我奶奶還保存著我在「世界日報」上發表的15篇中文作文。」