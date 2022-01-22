迎春接彩亞裔年宵會法拉盛舉行 首日逾千人參與

第16屆「迎春接彩亞裔年宵會」於22日在皇后區法拉盛喜來登大酒店登場，首日迎來逾千名民眾參與。(記者牟蘭／攝影)

疫情 趨緩，第16屆「迎春接彩亞裔 年宵會」於22日在皇后區法拉盛 喜來登大酒店登場，首日迎來逾千名民眾參與；主辦方表示，今年的活動設有年貨攤展，還要請泰國、緬甸、馬來西亞和越南等代表，帶來多元的文化美食，受到民眾青睞。

主辦方之一美國亞裔活動中心主席顏天怡表示，疫情爆發前，「迎春接彩亞裔年宵會」已堅持舉辦15年，去年因疫情停辦一屆，今年重啟，希望讓華裔民眾在海外採辦年貨，當日吸引逾千名民眾參與。

顏天怡表示，本次活動包括年花年貨大展銷、年宵會美食街、正能量亞裔舞台，以及同心為社區祈福；她說，活動現場設有舞台，邀請來自不同亞裔國家的代表帶來舞蹈與服裝秀，且在祈福區設有泰國四面佛，供民眾祈福。

本次活動的合辦方、美國華人餐飲業協會主席陳鍵榕說，今年的「迎春接彩亞裔年宵會」活動旨在促進社區在疫情時期經濟發展，為華裔民眾帶來各地的春節年貨，豐富民眾的春節餐桌。

「迎春接彩亞裔年宵會」協辦單位包括美國紐約緬甸華僑聯誼會、美國泰亞總商會、美國紐約潮洲同鄉會和美國紐約大馬僑胞同鄉會等，活動將於23日(周日)上午10時到下午4時在法拉盛喜來登大酒店二樓繼續舉辦，地址為法拉盛39大道135-20號。