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霍楚撥2億元 助百老匯度疫情危機 也讓低收者有機會觀賞演出

記者張心╱紐約報導
Omicron變種病毒時百老匯復甦又遇難關。（州長辦公室提供）
Omicron變種病毒時百老匯復甦又遇難關。（州長辦公室提供）

為緩解百老匯劇院的經濟壓力，幫助紐約市旅遊產業復甦，州長霍楚(Kathy Hochul)在日前公布的2023財年州府預算案中，撥款2億元用於「紐約市音樂劇和戲劇製作稅收抵免」(New York City Musical and Theatrical Production Tax Credit)計畫，為每場演出提供最高300萬元的資金支持。

州長霍楚去年10月訪問百老匯，後台和演職人員合影。（州長辦公室提供）
州長霍楚去年10月訪問百老匯，後台和演職人員合影。（州長辦公室提供）

「Omicron變種病毒到來之前，百老匯已經開始復甦而且態勢良好，但正如現在我們看到的，很多表演場所不得不關閉，所以此次稅收抵免計畫對該領域的經濟復甦至關重要。」州府預算辦公室主任米希卡(Robert Mujica)表示。

因為新冠疫情的影響，上月底百老匯在本來應該迎接高客流量的節假日取消了大量演出，加上10日剛出台的百老匯迄今為止最嚴的疫苗規定，導致大量劇場客流量稀少；根據百老匯聯盟(Broadway League)統計，上周百老匯的上座率只有66%，遠低於疫情前的95%。

為了幫助劇場生存，前州長葛謨(Andrew Cuomo)去年提出了「紐約市音樂劇和戲劇製作稅收抵免」計畫，但當時撥款上限為1億元；霍楚政府隨後決定擴大該計畫，並將最初的申請截止時間從2022年12月31日，延長至2023年6月30日；畢竟從目前的情況看，百老匯從疫情影響中恢復比預期要緩慢和艱難。

根據該計畫，百老匯演出可以獲得稅收抵免，最高能支付製作費用的25%，包括勞動力開支；但申請稅收抵免的條件是，演出必須具備紐約州批准的多元性和藝術工作培訓項目(Diversity and Arts Job Training Program)的認可，並且在努力使低收入的紐約人也可以觀賞該演出。

州長霍楚去年10月登台百老匯發言，助力紐約市經濟復甦。（州長辦公室提供）
州長霍楚去年10月登台百老匯發言，助力紐約市經濟復甦。（州長辦公室提供）

百老匯 疫情 紐約市

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