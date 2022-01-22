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第16屆迎春接彩亞裔年宵會 今、明法拉盛登場

記者顏嘉瑩╱紐約報導
第16屆「迎春接彩亞裔年宵會」，於22、23日兩天在法拉盛舉辦。(記者顏嘉瑩╱攝影)
第16屆「迎春接彩亞裔年宵會」，於22、23日兩天在法拉盛舉辦。(記者顏嘉瑩╱攝影)

第16屆「迎春接彩亞裔年宵會」，於22日(周六)、23日(周日)在皇后區法拉盛舉辦；主辦方日前表示，今年首次邀請泰國、緬甸、馬來西亞和越南等單位，帶來亞裔多元的文化與美食，歡迎民眾參加。

主辦方之一美國亞裔活動中心主席顏天怡表示，該活動已經舉辦16年，往年多著重在華裔新春文化，今年首次與紐約的泰國、緬甸、馬來西亞和越南等社區合作，帶來與往年不同的精彩活動。

兩天的活動將囊括四大主題，包括：年花年貨大展銷、年宵會美食街、正能量亞裔舞台，以及同心為社區祈福等。

顏天怡表示，其中年花展示將會把現場的一條走廊做成花街，展示桃花、銀柳；美食街則有不同亞洲國家風味的新春美食；亞裔舞台有來自不同亞洲國家文化的舞蹈、服裝秀；祈福區則是將泰國四面佛於現場布置成壇城，供民眾膜拜祈福。

合辦方美國華人餐飲業協會主席陳鍵榕說，該活動希望在後疫情時代促進社區發展，讓民眾感受在海外難得的農曆年氣氛，並帶來各地春節年貨、食品和特色小吃。

協辦單位包括美國紐約緬甸華僑聯誼會、美國泰亞總商會、美國紐約潮洲同鄉會和美國紐約大馬僑胞同鄉會等。

為了活動安全，主辦方表示，當天到場民眾需要出示至少接種兩針的疫苗卡，或是48小時內的新冠檢測陰性證明，入場後需全程佩戴口罩。

活動於22、23日連續兩天早上10時至下午4時，在法拉盛喜來登大酒店二樓舉辦，地址為法拉盛39大道135-20號。

亞裔 美食 緬甸

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