中領館攜手亞總會 送「春節包」向僑胞拜年

中領館準備春聯等新年裝飾，為海外僑胞送上祝福。(記者顏潔恩╱攝影)

新冠變種病毒 Omicron給全球疫情 造成衝擊，在美華人春節返鄉困難；為迎接即將到來的農曆新年，給海外僑胞送上慰問祝福，中國駐紐約總領事館準備「春節包」表達關心，由布碌崙 (布魯克林)美國亞裔社團聯合總會，於本周日(23日)發送給社區，需致電預約。

亞總會會長陳善莊日前帶領員工，從中領館接過多個箱子，即將到來的活動準備就緒；和往年的禮包一樣，這次「春節包」內有醫用口罩、消毒洗手液的防疫物資，提醒民眾仍要做好防護，另有紅色喜氣的春聯、福字、掛歷、以及駐紐約總領事黃屏寫的新春賀卡等。

今年的禮物更加豐富，部分禮包有花生、瓜子、酥糖等小吃，是中國運過來的家鄉年味，當天送出的禮包預計超過300份；陳善莊表示，受到變種病毒的影響，很多華人再次打消回鄉過新年的念頭，此次的禮物是祖國對海外華僑的一個關心，希望在重要的節日裡送上健康與關愛的祝福。

「春節包」將於23日(周日)下午2時在日落公園金皇廷酒家前發放，地址是布碌崙62街618號；考慮到數量有限、且疫情期間不方便民眾聚集，希望領取禮包的民眾先提前電話預約，獲得明確答覆及準備領取時間後才能前往。有興趣者可致電亞總會(929)999-8800(陳先生)、(646)523-2340(姜先生)，先到先得。