華裔導演牟敦芾1960年代作品 線上播映

「不敢跟你講」電影寫實刻畫小人物的情感。(紐文中心提供)

華裔導演牟敦芾在1960年代拍攝「不敢跟你講」和「跑道終點」等劇情長片，展現當時台灣文藝青年的前衛實驗精神，此次駐紐約台北文化中心與哈佛大學電影 資料館(Harvard Film Archive)合作，於21日起至30日(周日)，在線上平台播映該兩部影片。

出生於中國山東的牟敦芾，在1949年國共內戰後搬到台灣，於1969年拍攝「不敢跟你講」和「跑道終點」兩部影片，但當時未公開上映；後來牟敦芾轉往香港發展，加入邵氏公司後創作風格轉向暴力血腥電影，於1990年將該兩部影片膠卷捐贈給國家電影及視聽中心，之後移居美國，2019年病逝於費城。

「不敢跟你講」和「跑道終點」在經過數位掃描後，於2018年首度公開，此次紐文中心與哈佛大學電影資料館合作線上播映，邀請英國倫敦國王學院電影研究系講師范可樂，及台灣國際紀錄片影展策展人林木材等人，擔任導讀講座。

「不敢跟你講」劇情劇情描述小學生大原瞞著父親偷偷打工、賺錢分擔家計，在課堂上頻打瞌睡，老師介入調查後引發一連串的家庭風暴；「跑道終點」則是描述主角永勝與小彤從小形影不離，甚至被同學笑他們是同性戀 ，永勝因意外猝死後，小彤在雙方家人的不諒解及失去摯友的悲痛自責下，逐漸走入黑暗。

駐紐約台北文化中心主任張惠君表示，牟敦芾在電影中寫實刻畫小人物的情感，觸及同性戀的禁忌話題，在1960年代威權統治的台灣壓抑的政治氛圍下，展現出青年電影運動的大膽和前衛；此次在哈佛大學電影資料館上映，讓觀眾感受台灣早期實驗電影的魅力。

哈佛大學電影資料館是美國規模最大、最重要的大學電影資料館之一，相關資訊可上https://harvardfilmarchive.org/查詢。