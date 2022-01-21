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市議會分工 華裔市議員黃敏儀出任政府運作委員會主席

記者鄭怡嫣／紐約報導
華裔市議員黃敏儀任政府運作委員會主席。(黃敏儀辦公室提供)
華裔市議員黃敏儀任政府運作委員會主席。(黃敏儀辦公室提供)

繼新一任的51位紐約市議員就職後，市議會20日開會，公布了各委員會小組名單，代表皇后區法拉盛第20選區的華裔市議員黃敏儀，獲任市議會政府運作(Committee on Governmental Operations)委員會主席，同時兼任教育、移民、小商業、公共選址小組委員會(Subcommittee on Landmarks, Public Sitings and Dispositions)、基本福利、文化事務及公園委員會成員。

通常，當議員提新案時，市議長會將該提案交由相關委員會審核，委員會將進行討論並舉辦公聽會，聽取社區民眾及各方利益集團的意見與證詞，委員會主席則有權決定公聽會的舉辦時間，此後，委員會主席、各成員、提案議員及市議長將共同決定是否繼續推進提案並進行全員公投。

黃敏儀任主席的政府運作委員會，主要負責檢視市府各部門的處理流程及相關立法，此前，交由該委員審核並召開相關公聽會的提案，包括要求市府設立少數族裔媒體辦公室(Office of Ethnic and Community Media)、要求311熱線系統對市府各部門無法解決的投訴錄入系統進行公示等。

黃敏儀表示，很期待在新的一年，與市議長及委員會的其他成員共事，將確保紐約民眾每天打交道的市府各部門，都公正且公平地運作，「我的首要任務是，確保五大區的移民和此前得不到充分服務的民眾都能獲得需要的服務」。

此前，黃敏儀在當選後的施政願景中也提到，希望幫助選民更了解政府部門的運作方式，並使整個流程更透明化。

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