未在郵局申請多家庭住址 不少市民領不到免費檢測劑

一些公寓樓因未在郵局登記為多家庭住房，導致居民在申請免費新冠居家快篩檢測劑時，也被告知其住址已被註冊。(訂單截圖)

不少紐約市民因住址問題無法申請聯邦政府 提供的「免費新冠居家快篩檢測 劑」，除合租在同一家庭的民眾外，一些居住在公寓樓的民眾也反應，因他們居住的樓宇未在郵局登記為多家庭住房，申請免費檢測劑時，也被告知其住址已被註冊，無法「下單」。

居住在布碌崙(布魯克林)一棟八層公寓的居民基紹爾(Cassia Kisshauer)表示，她日前試圖登錄聯邦的網站申請免費居家檢測劑，但多次嘗試後，都被告知，她的住址已被他人註冊。

基紹爾表示，因Omicron變種病毒快速傳播，她目前暫時在家工作，但一周後就要回公司上班，因此亟需居家自測包，「我一個人住，如果我拿到四個檢測劑，我會分給其他家庭」。

不少民眾在社群媒體表示，基紹爾並非個例，由於他們居住的公寓樓宇並未在美國郵政 局(USPS)註冊為多家庭的住宅，因其他鄰居已搶先登記申請，導致他們無法「下單」。

郵政總局發言人帕騰海默(David Partenheimer)表示，這些問題只出現在「極少數的案例」，但未提供受影響用戶的數量；他說，若任何民眾出現上述問題，可登錄網頁https://emailus.usps.com/s/the-postal-store-inquiry或致電(800)275-8777。

上述問題引起民選官員的關注，國會眾議員孟昭文與梅隆尼(Carolyn Maloney)先後要求當局關注並解決問題。

聯邦政府開放「免費新冠居家快篩檢測劑」預訂網站，民眾填寫姓名、地址等信息後，即可預訂，每個住址最多申請兩次，每戶家庭可下一個訂單，共領取四套快篩試劑。中文申請網頁為https://www.covidtests.gov/zh/。