紐約客談／對政黨失望可理解 轉投黨派需慎重

近年來因在犯罪、遊民、特殊高中等問題上對執政政府的決策和不作為失望，很多華裔 選民和非選民倒戈，逐漸拋棄民主黨 ，轉投和親近共和黨 ，也吸引更多共和黨參選人頻繁出入華社，爭取選票。

很多人說，民主黨人因爲太在乎政治正確，在很多關鍵問題上，選擇顧左右而言其他，這種現象在紐約市更為明顯，一些華裔民主黨參選人，在有關族裔和公共安全問題上，不敢直指要害，只能說些檯面上過得去、也不會得罪任何人的言語。

大家都是明眼人，時間久了，也不會再在乎是不是一定要選出華裔代表，而是轉投在所關心事務上與自己站在統一戰線的參選人。

不過政治正確雖然多用在民主黨人身上，在共和黨人身上，就完全不存在了嗎？

當然不是，頻繁拜訪華社，並不意味著這人就真心會為華社爭取服務和經費，政客作秀大家都知道，不能因為現在對民主黨失望，就轉而認為共和黨人的頻頻拜訪就是出於真心實意。

若紐約真由共和黨人主導，移民政策和槍枝管控等問題的走向，也可能與大多數移民出身的選民背道而馳。

按國會眾議員孟昭文的話，選民不應只看誰出現在你的活動上，而是要看在沒有媒體在場的情況下，誰在為社區爭取服務和經費，也不需要因為民主黨一些政策或幾個民選官員而拋棄政黨。

與其轉投共和黨，不如選出更多溫和派、以及在華裔所關注事務上與華人站在一起的民主黨人，也無需每次一出事就把黨派放到桌面說事；而民主黨人也不能高枕無憂，要加強與華裔選民溝通，牢記「水能載舟，亦能覆舟」。

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