角聲「生命之光」迎新春文藝 29日線上演出

角聲「生命之光」迎新春文藝線上演出記者會，左起為志美舞蹈中心創辦人Mae Mae、美國星光才藝大賽總策畫David Cui、王瓊、陳熾、角聲藝術之家統籌楊仲琦與彩虹屋藝術教育中心創辦人Elain Shi。(角聲提供)

基督教角聲佈道團訂於29日(周六)舉辦「生命之光」迎新春文藝線上演出，表演者的年齡從四歲橫跨85歲，將帶來民歌、流行樂曲與舞蹈等表演；角聲紐約事工總幹事陳熾牧師表示，疫情 近期反彈，仇恨亞裔 犯罪頻發，社區陷入陰霾， 他希望這項活動為華裔民眾帶來正能量。

陳熾在19日的記者會上表示，Omicron變種病毒 快速傳播，法拉盛等華人社區的疫情指數飆升，加上近期仇恨亞裔犯罪頻發，即使新春佳節將近，不少民眾仍生活在恐慌中；他說，「角聲學習中心」已舉辦「生命之光」迎新春文藝演出五年，今年為避免疫情傳播，將以線上的方式舉辦，希望豐富民眾的新春生活。

角聲學習中心主任王瓊說，雖然今年每位表演者與藝術家都要單獨錄製節目，但為了緩解民眾在新春佳節的思鄉之情，仍照例舉辦新春文藝演出，「新春佳節之際，很多人因疫情無法與家人團聚，更增加思鄉之情。而這場新春文藝演出正是為了給大家一個疏解的渠道，藉著線上直播，和大家一起過年。」

本次文藝會演將由「角聲學習中心」、「婭娜成人芭蕾舞團」、「彩虹屋藝術教育中心」、「志美舞蹈中心」等不同的團體及多位藝術家和少兒演員，帶來民歌、流行樂曲、舞蹈、口琴、二胡、生命故事、服裝秀等風格多樣的節目；此外，一名經歷了五次手術與12次化療罹癌的患者將分享她的抗癌歷程。

「生命之光」迎新春文藝線上演出直播網址為 http://live.cchc.org，時間為29日晚7時至9時，詳情請致電(718)799-8213或(718)799-8218。