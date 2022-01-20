我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

虎年迎新春燈謎會網上開跑 頂級Staub鑄鐵鍋大方送

紐約訊
2022「第31屆迎新春燈謎會」，獎品豐富。(主辦方提供)
2022「第31屆迎新春燈謎會」，獎品豐富。(主辦方提供)

由思念食品及世界日報活動組聯合主辦的2022「第31屆迎新春燈謎會」，已於世界新聞網(worldjournal.com)開跑，網上將釋出四種難度版本的線上問卷，共40道題供讀者猜射，活動至2月18日結束；歡迎全美僑胞共同參與這項年度網上盛會。

今年的「迎新春燈謎會」，除了形式維持網路猜燈謎，思念食品贊助的獎品亦更為豐富，參與活動的讀者將有機會獲得全球名廚愛戴的法國Staub頂級鑄鐵鍋及各項好禮。

賞花燈、射燈謎是一項有趣的中國傳統，元宵節亦是新春重要的節慶之一。世界日報活動組及思念食品聯合舉辦網路猜燈謎活動已邁入第31年，往年皆有眾多僑胞參加，反應熱烈，已成為華人社區慶祝春節活動的高潮。

象徵東方生肖的「虎年」即將來臨，為體現「虎歲承歡幸福春」的吉祥意象，主辦單位特別精心規畫40道燈謎題目，於即日起至2月18日在世界新聞網上線，供僑胞作答。

今年的網上燈謎題目將以單字、成語、日常用品及地名為主，並依照難易度分成四種版本，除了可讓年紀尚幼的兒孩童或正在學習中文的學生參與活動獲取樂趣以外，亦能讓喜好猜燈謎及相關經驗豐富者能夠挑戰難題。「迎新春燈謎會」已於世界新聞網上線，活動從即日起持續至2月18日。

參與網路問卷並答題正確者皆可參加抽獎，頭獎為思念食品贊助的法國Staub頂級鑄鐵鍋一名(市價350元)，二獎為華人生活館(HuarenStore.com)提供的利仁多用途涮烤一體鍋一名(市價120元)，另外還有同樣由思念食品贊助的10名20元Visa現金禮卡作為幸運獎。

得獎名單將在2月23日之後於世界新聞網活動頻道公布。

活動詳情請掃描文中二維碼，或參閱本報廣告及世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)，或致電(718)746-8889中安轉分機6309。

掃描二維碼，參與2022「第31屆迎新春燈謎會」。(主辦方提供)
掃描二維碼，參與2022「第31屆迎新春燈謎會」。(主辦方提供)
掃描圖中二維碼，參與 2022「第31屆迎新春燈謎會」。(主辦方提供)
掃描圖中二維碼，參與 2022「第31屆迎新春燈謎會」。(主辦方提供)

世界新聞網 華人 世界日報

上一則

角聲「生命之光」迎新春文藝 29日線上演出

下一則

羅斯挑戰瑪麗奧 再選國會眾議員

延伸閱讀

CDC：美Omicron疫情正開始消退

CDC：美Omicron疫情正開始消退
直播／拜登就職一周年 召開記者會

直播／拜登就職一周年 召開記者會
華女高慧民案 遊民馬秀不得保釋 待精神鑑定結果

華女高慧民案 遊民馬秀不得保釋 待精神鑑定結果
一洲焦點／都會治安敗壞亞裔首當受害、拜登就任一周年

一洲焦點／都會治安敗壞亞裔首當受害、拜登就任一周年
灣區僑教中心主任莊雅淑會11僑團領袖 聽取民意

灣區僑教中心主任莊雅淑會11僑團領袖 聽取民意

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲