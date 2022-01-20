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顧雅明將赴市府任職 華策會頒發獎牌感謝

記者牟蘭／紐約報導
顧雅明(左五)表示，他近期將前往市府工作，承諾繼續服務社區。(記者牟蘭／攝影)
顧雅明(左五)表示，他近期將前往市府工作，承諾繼續服務社區。(記者牟蘭／攝影)

華策會福壽老人中心19日為擔任市議會第20選區12年的前市議員顧雅明頒發獎牌，感謝他多年來對社區的貢獻；顧雅明在會上表示，他近期會前往市府擔任重要的職位，承諾繼續為社區服務。

2010年香港移民顧雅明以共和黨身分當選成為代表法拉盛的第20選區的第二位華裔市議員，隨後以民主黨身分連任兩屆，期間，他見證了法拉盛的飛速發展；他任三屆市議員期滿後，於今年1月卸任，因他大力支持現任市長亞當斯競選，曾傳他將成為首位華裔副市長。

顧雅明表示，卸任市議員一職後，他不會離開法拉盛，19日他在福壽老人中心的頒獎典禮上表示，他近期將前往市府，擔任重要職位，將繼續為社區服務；他並未說明擔任的具體職位，「我還在等待市長的任命，不是普通的位置」。

福壽老人中心主任鄭石表示，顧雅明在職期間，心繋社區，尤其關心長者，為老人中心爭取經費；他以近期在老人中心新增的空氣淨化器舉例，指出這些設備幫助長者在健康的環境中參加老人中心的活動，「這些都是顧議員為我們爭取的」。

福壽老人中心執行委員會主席羅一玲表示，顧雅明在任期間，堅持參加每一場社區活動，希望他退而不休，繼續為社區服務；華策會皇后區社區服務主管吳明曉表示，亞裔的聲音常被忽略，是像顧雅明一樣的亞裔代表從政後，為社區發聲，爭取權益。

現任市議員黃敏儀表示，她已從顧雅明手中接任這一職位兩周，深知其中不易，再次感謝前輩對社區的貢獻，「我保留了顧雅明的辦公室的電話與地址，歡迎有需要的民眾前來諮詢」。

福壽老人中心19日為擔任市議會第20選區12年的前市議員顧雅明頒發獎狀，感謝他多...
福壽老人中心19日為擔任市議會第20選區12年的前市議員顧雅明頒發獎狀，感謝他多年來對社區的貢獻。(記者牟蘭／攝影)

老人中心 法拉盛 亞裔

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