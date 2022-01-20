法拉盛商改區迎新年 17商家逾300份代金券免費抽

法拉盛商改區發起新年線上抽獎活動，市議員黃敏儀(左六)、市警109分局局長歐康納(John O'Connell)(左二)、州參議員史塔文斯基代表楊旻雯(左七)等到場支持。(記者鄭怡嫣/攝影)

農曆新年即將到來，為鼓勵更多遊客光臨皇后區法拉盛 ，嘗鮮當地特色美食等，法拉盛商業改進區(Flushing BID)19日宣布，從即日起至2月7日，將延續去年傳統，舉辦Lucky7線上免費抽獎活動，參與者有機會獲得由17家當地商家帶來的超過300張代金券，代金券的現金價 值為15至30元，使用時沒有消費門檻。

法拉盛商改區 執行主任余鈿崧表示，獲獎者往往會與他的朋友或家人一同前來法拉盛遊玩，也不僅僅只是光顧代金券指定的商家，去年參與的商家反饋很好，據他們的統計，7000元的投資往往可以獲得5萬元至7萬元的經濟效益，疫情期間當地的小商家多有不易，也希望透過這次活動能為他們帶來更好的宣傳與生意。

17家提供代金券的商家包括餐館、奶茶店、甜品店、零售店、時裝店等，分別為：王子酒莊、十秒到雲南過橋米線、法拉盛雪糕行、銀記腸粉、喜來登酒店、韓國時尚店「Ann Story of NY」、幸福堂、外婆家、一盎司、特搜、台北酒莊、老洛陽涼皮、世界書局、紐約數碼城、afternoon、春陽茶事以及Eggcellent Souffles Pancake。

從即日起至2月7日，民眾可登錄法拉盛商改區官網http://www.flushingbid.com/，報名參與Lucky7線上免費抽獎活動；獲獎名單將於2月12日(周六)公布在商改區官網及社交平台，並以電郵方式通知獲獎者，代金券的現金價值為15至30元，使用時沒有消費門檻。