亞當斯首次坦言：我坐地鐵也擔憂 要求MTA改善

市長亞當斯18日終於表示，他也對乘坐地鐵的安全表示擔憂。(美聯社)

市長亞當斯 (Eric Adams)在華女高慧民(Michelle Aylssa Go)被推入地鐵 軌道喪命案件發生後，曾說他對公共交通安全有信心，說乘坐地鐵依然是安全的；但他18日首次承認，他也對乘車安全感到擔憂；亞當斯即將提名大都會 運輸署(MTA)的四名新董事成員，為更好解決紐約地鐵面臨的問題，他建議董事會成員都搭乘公共交通工具。

幾個月來，亞當斯一直試圖扭轉紐約客認為地鐵不安全的看法，但他18日終於說，作為市長，他和許多其他人一樣，在乘坐地鐵時也有同樣的擔憂。「第一天，1月1日，當我乘坐火車時，我看到了遊民在清早的列車上大喊大叫，更看到了站台外的鬥毆行為。」

亞當斯說，「我知道我們有工作要做，我們將兼顧兩者，既要降低犯罪率，也要確保紐約人在地鐵系統中感到安全。」他又說，「但市民現在卻不是這麼想的，就像我每天乘坐地鐵時，或在走在進入站台等候列車時，我和他們有相同的感受。」

市長的談話與他最近幾天的言論形成了鮮明對比，就在高慧民案發生之前，他曾表示，他感到足夠安全，可以不需要安保人員。

根據市警18日發布的全市犯罪數據，年初至16日的兩周內，紐約市地鐵內犯罪數量達96起，比去年同期的58起增加65%，過去一個月內的地鐵犯罪數字也遠高於去年同期。

前市警局長Howard Safir表示，要達到犯罪數量下降的目標，市府和市警必須實施嚴格的警察巡邏工作，「人們對乘坐地鐵的恐懼感來源於實際情況，如果你不幸成為那個受害者，那麼恐懼的事情就是真實發生了。」

亞當斯將在不久後提名大都會運輸署23名董事會成員中的四人，他指出，希望所有董事會成員都能時常使用地鐵和公車，而不是乘坐私人汽車出行，否則難以真正發現公共交通存在的問題，就難以在決策時做出正確判斷，「如果你真的想改進公交系統，就應該使用它」。

交通維權組織對亞當斯的提議表示支持，稱每天搭乘地鐵和公車的通勤客才是代表公共交通系統的最佳人選。