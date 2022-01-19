將兩孩子獨留家中兩晝夜 亞裔女老師遭捕被控四罪名
康州一位亞裔公校女老師因將自己的兩個孩子獨自留家中兩天兩夜而遭警方拘捕，共被控四項罪名，很可能面臨牢獄之災。
警方表示，來自康州沃特鎮(Watertown)的亞裔中年女子林Kerry(Kerry Lyn Caviasca)，在前往外州時涉嫌將兩個孩子獨自留家中兩天兩夜，於16日被捕，被控兩項傷害未成年風險罪及兩項二級疏忽照顧(reckless endangerment)罪名，兩名兒童均未滿12歲。
校方已經證實，林Kerry為沃特鎮的一位公校老師，已被其所在學區調休，該學區正在就該事件展開調查。
社區居民及她曾任教學生的家長們都對此事深表震驚，質問林Kerry為何不將孩子托給親戚、朋友或鄰居照看，沃特鎮居民格林(Ashley Green)表示，此事令人震驚、難以置信也不可接受，像林Kerry這樣的家長應該被捕。
執法專家塔狄奧(Lisa daddio)表示，這些指控都是重罪，林Kerry很可能面臨牢獄之災。
康州雖然並未規定兒童可以獨自留家的法定年齡，對此塔狄奧則表示，每個孩子都不同，執法人員會根據每位孩子的成熟程度、是否為獨自一人還是有其他未成年的兄弟姐妹、是否在家中照看弟弟妹妹等狀況來作出判斷。
目前，林Kerry以5000元的保釋金取保候審，下一次出庭時間為25日。
上一則
紐約客談／仿效歐、亞洲安裝站台屏蔽門 紐約行得通？
下一則
FB留言