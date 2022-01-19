紐約市地鐵罪案愈演愈烈 MTA：嫌犯99.99%為逃票

去年11月中在曼哈頓先鋒廣場站毆打搶劫亞裔的嫌犯，逃票進入站內。(市警提供)

40歲華女高慧民(Michelle Aylssa Go)日前在曼哈頓 時報廣場地鐵站 遭遊民推下鐵軌當場喪生，而在過去一年，有超過50名受害者被推下鐵軌，大都會 運輸署(MTA)18日表示，地鐵內的罪犯有99.99%逃票，「紐約需要城牆一般的檢票玻璃，才能真正防止這些人進入地鐵系統。」

數據顯示，在過去的兩年裡，至少有56名紐約人被推人地鐵軌道；而今年到目前為止，地鐵犯罪與去年同期相比也增加了一倍多。

MTA董事會成員艾伯特(Andrew Albert)表示，就頻發的罪案而言，另一個主要問題就是逃票，逃票的人不一定會犯罪，但犯罪者99.99%都透過逃票進入地鐵系統。

「在地鐵中犯罪的人，99.99%都沒有付車費；如果我們能在檢票旋轉門處就阻止這種情況的發生，不僅會幫助大都會運輸署的基本運營，也阻止了犯罪行為的發生。」他說。

在時報廣場站，翻越檢票口的情況非常常見，有的人更是等待出站乘客的推開緊急出入口後伺機進入。

紐約市警止罪小組(NYPD Crime Stoppers)發布的各類案件視頻也顯示嫌犯通常如何進入系統，例如去年11月在曼哈頓先鋒廣場站月台，毆打搶劫亞裔的嫌犯，同樣以翻越票口閘門的方式進入。

艾伯特說：「我們需要從地板到天花板的玻璃(floor to ceiling glass)，就像空中列車和歐洲的一些系統一樣，如果你不付車費就不能進來。」