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紐約客談／仿效歐、亞洲安裝站台屏蔽門 紐約行得通？

紐約客談

華女高慧民(Michelle Aylssa Go，姓前譯作吳)日前在曼哈頓時報廣場地鐵站遭遊民推下鐵軌喪生引發人們對地鐵安全的探討，更有民代呼籲在地鐵站月台裝設護欄或擋板，防範慘劇再度發生；但對於紐約來講，這樣做現實嗎？

鐵軌屏蔽門確實在世界上其他大城市，如巴黎、北京、新加坡、倫敦等地被廣泛應用；但自1904年10月27日紐約市第一條地鐵通車以來，全市各條地鐵建成通車後幾乎沒有過大的改造。

主要原因是屏蔽門發明較晚，在1980年前後才出現，新施工時一氣呵成容易，但加裝屏蔽門不但有客觀條件限制，且對地鐵運營影響很大。

屏蔽門安裝完畢後，需要進行與其他系統的聯調聯試，不是說就增加個門，放在那裡就完事了；其次，屏蔽門在地鐵中屬於機電系統，門體屬於機械部分，除此之外還有驅動、電源和監控等電氣部分；尤其對於紐約百年歷史的地鐵系統，新增的這些設備是否有足夠的空間放置，都是問題。

對於資金嚴重不足，且多年沒有經手過大工程的大都會運輸署會(MTA)來說，幾乎是不可能；而且退一萬步講，就算紐約果真克服了千難萬險、加裝了屏蔽門，之後的保持及維修，更會成為長期工程。

不得不承認，單一案件的發生著實令人扼腕，但裝屏蔽門的功能實屬為了保護無辜路人，防止他們在高峰時段被擠下去；這樣一來，是分客流密集的大站、中轉站安裝屏蔽門？還是不論大小站點一視同仁？這都將成為長時間的口水罵戰，而且勞民傷財。

紐約客談，每周二至周六見報。

地鐵站 華女 大都會

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