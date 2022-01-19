紐約客談／仿效歐、亞洲安裝站台屏蔽門 紐約行得通？

華女 高慧民(Michelle Aylssa Go，姓前譯作吳)日前在曼哈頓時報廣場地鐵站 遭遊民推下鐵軌喪生引發人們對地鐵安全的探討，更有民代呼籲在地鐵站月台裝設護欄或擋板，防範慘劇再度發生；但對於紐約來講，這樣做現實嗎？

鐵軌屏蔽門確實在世界上其他大城市，如巴黎、北京、新加坡、倫敦等地被廣泛應用；但自1904年10月27日紐約市第一條地鐵通車以來，全市各條地鐵建成通車後幾乎沒有過大的改造。

主要原因是屏蔽門發明較晚，在1980年前後才出現，新施工時一氣呵成容易，但加裝屏蔽門不但有客觀條件限制，且對地鐵運營影響很大。

屏蔽門安裝完畢後，需要進行與其他系統的聯調聯試，不是說就增加個門，放在那裡就完事了；其次，屏蔽門在地鐵中屬於機電系統，門體屬於機械部分，除此之外還有驅動、電源和監控等電氣部分；尤其對於紐約百年歷史的地鐵系統，新增的這些設備是否有足夠的空間放置，都是問題。

對於資金嚴重不足，且多年沒有經手過大工程的大都會 運輸署會(MTA)來說，幾乎是不可能；而且退一萬步講，就算紐約果真克服了千難萬險、加裝了屏蔽門，之後的保持及維修，更會成為長期工程。

不得不承認，單一案件的發生著實令人扼腕，但裝屏蔽門的功能實屬為了保護無辜路人，防止他們在高峰時段被擠下去；這樣一來，是分客流密集的大站、中轉站安裝屏蔽門？還是不論大小站點一視同仁？這都將成為長時間的口水罵戰，而且勞民傷財。

紐約客談，每周二至周六見報。