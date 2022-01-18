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亞當斯低調任命好友胞弟 副市長菲利普曾因貪汙被調查

記者張心／紐約報導
亞當斯在非議聲中，低調任命菲利普擔任主管安全的副市長。（市長辦公室提供）
亞當斯在非議聲中，低調任命菲利普擔任主管安全的副市長。（市長辦公室提供）

亞當斯(Eric Adams)任命胞弟伯納德擔任市警總局副局長的熱度剛過，另一位亞當斯的多年老友、現任市教育局總監(David Banks)的胞弟菲利普(Philip Banks)，日前也突然出現在市府官網，成為主管安全的副市長；菲利普曾官至市警局總警司(NYPD Chief)，但2014年因貪汙受賄被FBI列為「未被起訴的同謀」，同年被市警局辭退但不承認有任何違規行為。

相較於公布另外五位女性副市長的高調，亞當斯任命菲利普的過程則顯得低調許多，在市長辦公室網頁上，亞當斯在聲明中說，「我需要一個知道如何保護市民安全的夥伴，菲利普就是這樣的存在，他會幫助我們獲得安全和正義。」市長辦公室也拒絕了讓菲利普接受採訪的邀請。

市警內部人士對「紐約時報」透露，菲利普日前曾通知幾名市警高級官員將被革職，其中包括曾在2014年參與菲利普腐敗案調查的內務部副局長Joseph Reznick；該案件由FBI和市警局組成的專門小組進行，處裡這樁被稱為過去20年紐約市最大的貪腐醜聞案。

根據FBI搜集的證據，菲利普接受了兩名商人Jona Rechnitz和Jeremy Reichberg提供的高端餐飲、體育賽事門票、國內和國際旅行、妓女、珠寶、豪車、直升機等好處，從而幫助他們和其同夥獲得市警特權，包括警察護送、停車特權、提拔親信到警局任職、存放鑽石在警局保險箱等；根據Jona Rechnitz的供述，菲利普送給其一張市警局「金卡」，用於其和家庭成員遇到警察帶來的「麻煩」時使用。

不過菲利普否認了這些指控，並表示「和二人聯繫是一個錯誤，我們的友誼對我的職業造成了傷害。」；兩位參與調查的人士對「紐約時報」透露，FBI決定不對菲利普起訴，是因為沒有足夠的證據說明他利用職務之便為商人提供好處，從而被列為「未被起訴的同謀」。

這項「隱形定罪」被外界認為是菲利普2014年離開市警局的根本原因，即使他說辭職是因為和同僚意見不合。

據「紐約郵報」報導，菲利普的親哥哥、現任市教育局總監(David Banks)班克斯一直在為市警局問題向亞當斯提建議；熟悉招聘流程的官員表示，西維爾(Keechant Sewell)是班克斯最喜歡的市警局長人選，另一位直接從督察(Inspector)提拔到第一副局長的卡班(Edward Caban)，也是班克斯的多年老友。

新任副市長菲利普曾為市警總局總警司。（美聯社）
新任副市長菲利普曾為市警總局總警司。（美聯社）

亞當斯 教育局 FBI

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