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被吐口水 休班華警打中東裔司機罵「恐怖分子」遭停職

記者鄭怡嫣／紐約報導
華警鄺Riggs遭停職並被指控攻擊。(警方提供)
華警鄺Riggs遭停職並被指控攻擊。(警方提供)

一名50歲的休班華裔警察日前開車時，與另一名酒後駕車的中東裔司機發生肢體衝突，期間毆打他多下，並脫口對他說歧視性言論，稱他為「恐怖分子」、「ISIS」以及「默罕默德」；目前該名華警已遭停職並被指控攻擊，尚不清楚是否會被指控「仇恨犯罪」。

根據警方消息，休班華裔警察鄺瑞吉(Riggs Kwong，音譯)與中東裔司機莫塔拉布(Abdul Motalab)的衝突發生在16日晚，當時兩人均駕車在布碌崙(布魯克林)教堂大道(Church Ave.)上向東行駛，當莫塔拉布試圖掉頭時，開著本田雅閣的鄺瑞吉擋在他的車前，而當鄺瑞吉減速進入Ocean Parkway向北行駛時，莫塔拉布也「以牙還牙」，同樣擋在了他的車前阻止他轉彎，莫塔拉布隨後走下車，對著鄺瑞吉拍照並用手拍打他的車，鄺瑞吉也從車裡走出，毆打莫塔拉布、將他推倒在地並繼續攻擊倒地的他，把莫塔拉布的鼻子打裂，並打腫了他的臉。

鄺瑞吉對警方表示，是對方先動手他才還擊，在他下車時他就開始對兩人的衝突進行錄音；但在鄺瑞吉交給警方的錄音中，警方聽到了他對莫塔拉布的歧視性言論。

一位目擊者對警方表示，莫塔拉布曾對鄺瑞吉吐口水；另一名目擊者則稱，鄺瑞吉一直在對莫塔拉布動手沒有停下。

據悉，自2004年1月20日起，鄺瑞吉在第70分局任職警員，事發前一天為他的50歲生日，鄺瑞吉被指控攻擊罪並立即停職，目前尚不清楚他是否會面臨「仇恨犯罪」的指控；在2017年，他因未經部門批准而兼差，以及私自使用公家郵戳而遭停職30天。

莫塔拉布為網約車司機，當時並未上班，他承認喝了兩三杯酒，當時的酒精含量超標兩至三杯。

警察 歧視 華裔

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