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紐約客談／從好友到胞弟 亞當斯「任人唯親」欲蓋彌彰

紐約客談

本以為提拔多年好友班克斯(David Banks)擔任教育總監便是終點，結果沒想到班克斯的太太懷特(Sheena Wright)成為了主管戰略的副市長，班克斯的親兄弟菲利普(Philip Banks)成為了主管安全的副市長；或許是擔心市府變成兄弟家開的，亞當斯又試圖「悄悄」地把胞弟伯納德(Bernard Adams)提拔為市警總局副局長，要不是媒體「圍追堵截」，這位過去十年都在停車場當管理員的兄弟，就要完成一樁「麻雀變鳳凰」的勵志劇情。

或許亞當斯喜歡創造「小人物晉升」的故事，從宣布西維爾(Keechant Sewell)擔任市警局長就可見一斑；從長島納蘇郡警局總警探直接躍升的她，跨度不亞於從北京某郊縣派出所，直接進城當了市公安局的一把手。乍一聽很感人，真是個不問出身、只看才幹的好市長！細一想很驚悚，前文提到的這些個新官，清一色的非洲裔。媒體把話筒遞給亞當斯，請說說這些巧合是怎麼回事？他老淚縱橫涕泗橫流，別想太多，我只想給合適的人一個機會。

然而真的合適嗎？就拿最近被媒體「懟」得最凶的副市長菲利普來說好了，這位老哥的任命和伯納德一樣，都是悄悄出現在政府名單上，之前並未參與任何同級別官員任命的新聞發布會；菲利普還曾經因為貪污醜聞被市警局勸退，當時FBI介入調查，兩位商人皆供認不諱為菲利普提供金錢、妓女等好處，以換取免於市警調查的「金牌」。雖然最終菲利普沒有被判刑，但招任有此前科的官員管理全市安全，或許是亞當斯想再譜寫一樁「英雄不問出處」的劇情也未可知啊。

紐約客談，每周二至周六見報。

亞當斯 教育總監 長島

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