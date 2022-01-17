市府疫苗巴士進駐8大道 為兒童接種

在布碌崙華人組織的爭取下，市府將於本月20日、21日派新冠疫苗接種巴士到日落公園為民眾提供服務。(記者顏潔恩/攝影)

在布碌崙 (布魯克林)華人組織的爭取下，市府訂於本月20日(周四)、21日(周五)兩天派新冠疫苗 接種巴士，到日落公園華社的金皇廷酒樓前為民眾提供服務；主辦方強調，當日優先為此前還未接種的五至11歲兒童施打疫苗，除獎勵100元外，還有免費洗手液、口罩 等禮品派送。

該活動由紐約社區聯盟、美國紐約華人聯合會、及美國亞裔社團聯會總會贊助舉辦，表示最靠近當地華社的接種點也要去到4大道，隨著冬季天氣變冷，民眾站在外面會很辛苦；此外也考量有提供獎勵金的接種點幾乎都不在華社，因此向市府請求疫苗巴士接種服務，家長在等待過程中可到酒樓暫時歇息，無需在戶外忍受寒風。

紐約社區聯盟創辦人之一伍麗華表示，許多家長之前出於對疫苗的擔憂，或是孩子害怕打針而沒來得及接種，也有部分學生被染疫同學傳染，必須等到痊癒後才可接種，因此兒童接種率相對較低；另一方面，新的一年有不少孩童年滿五歲，符合接種規定，這個年齡層的接種需求較大，當日將優先為他們接種第一劑輝瑞疫苗。

除能獲得100元獎勵外，也有免費消毒洗手液、口罩、兒童防護面罩贈送，先到先得；聯辦活動的組織也強調，他們並不支持市府推出的強制疫苗令，但鼓勵居民自願接種。

活動地點在金皇廷酒樓，地址是布碌崙6大道交62街，時間是早9時至晚7時；為確保有疫苗接種，民眾應事先致電預約，請聯繫周先生：(917) 804-5913。