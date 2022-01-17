貝瑞吉前百貨公司 化身病毒檢測中心

前身是21世紀百貨的貝瑞吉商場目前為市府檢測站所用。(記者顏潔恩/攝影)

精品折扣店21世紀百貨(Century 21)因不敵新冠疫情衝擊而倒閉，包括布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉在內的分店都歇業；隨著新冠檢測 的需求增加，市府目前在該址設立新的大型病毒檢測中心。

貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)日前表示，位於布碌崙86街472號的百貨公司，已設為室內新冠檢測站，已開始面向大眾服務；他們提到，當前布碌崙各大檢測點都擠滿人潮；入冬以來天氣寒冷，民眾在外站一陣子就容易感到不適，市府的做法應更具人性化。

紀思庭表示，雖然社區內有不少私人診所、藥店、以及市府安排的流動檢測車，居家檢測盒也趨於普及，但一個固定的檢測站將給民眾帶來諸多便利；他說，新的檢測站能減輕其他檢測點的工作負擔，員工能有足夠休息時間。

「Omicron變種病毒 肆虐，民眾接不接受檢測是很大關鍵」，郭納德說，盡早獲得結果能幫助他們作生活規畫，自主隔離也能預防更多人感染；考慮到目前很多檢測站排隊時間冗長，很感謝市府做出這項決定，讓布碌崙南區的民眾無需移步到其他社區獲得檢測。

21世紀百貨原址的檢測點，開放時間及更多詳情請瀏覽網站：nychealthandhospitals.org/covid-19-testing-sites。