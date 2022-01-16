法拉盛完全接種率達99% 染疫仍飆升

郵遞編號11355的法拉盛市中心地區，完全接種率已達99%，但近期的突破性染疫人數飆升；圖為法拉盛緬街。(記者牟蘭╱攝影)

市府最新數據顯示，郵遞編號11355的法拉盛 市中心地區，符合接種標準的民眾完全接種率已達99%，但近期染疫人數仍激增，七天陽性率達36.37%，新增1414例；對此，華裔 內科醫生表示，多數染疫者症狀較輕，呼籲民眾繼續做好防疫措施。

根據市府信息，5日至11日期間，郵遞編號為11419的里奇蒙丘(Richmond Hill)陽性率全市排名最高，達37.29%，而完全接種率已達99%的11355法拉盛地區，七天陽性率達36.7%，新增1414例病患，排名全市第六高。

對此，亞美醫師協會董事會成員、在法拉盛執業的內科醫生吳瓊表示，法拉盛地區的華裔染疫人數在近十天內「井噴式爆發」，以自家診所為例，一日甚至有20到30名染疫患者致電諮詢。

吳瓊也指出，多數患者為突破性染疫患，他們的症狀較輕，像得了輕感冒，只出現呼吸道感染症狀，只有兩個未接種疫苗的染疫患者轉重症後，需送往醫院治療。

吳瓊表示，法拉盛地區的華裔民眾積極接種新冠疫苗，降低了染疫後重症率與死亡率；但她指出，目前因變種病毒Omicron快速傳播，當地的居住環境狹小，且市中心以服務業等為主，因人員密集造成疫情再次蔓延。

若民眾出現新冠症狀，吳瓊說，原本建議患者完成準確率較高的核酸檢測 ，但近期染疫人數暴增，一些外州實驗室每天要收到至少千餘個紐約的檢測樣本，五天內根本無法得知自己是否染疫。

對此，吳瓊表示，如果民眾接觸了確診病例，且出現症狀，可初步判定自己染疫，使用居家自測盒快速篩檢，「如果是陰性不代表就沒有染疫，但若是陽性，可判定為已感染病毒」；她說，確診的患者應立即聯繫家庭醫生，購買非處方藥對症治療，「一般三到五天後就能減緩症狀」。

由於近期不少崗位的工作人員短缺，部分行業要求無症狀的感染雇員在五天後重新上班；對此，吳瓊建議染疫者可採用「五加五」的隔離法，即五天在家中隔離，解除隔離後，五天內堅持戴N95或醫用口罩等防護性較強的口罩外出，避免傳播病毒。