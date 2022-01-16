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禁逼遷令失效 20萬案件重新審理 租戶可尋求法律與資金援助

編譯孫梁╱綜合15日電
紐約州禁止逼遷令失效，圖為維權組織抗議，要求州府延長禁令。（路透）
紐約州禁止逼遷令失效，圖為維權組織抗議，要求州府延長禁令。（路透）

紐約州禁止逼遷令15日失效，意味著全市目前在法院待審的近20萬個逼遷案，最早18日將重新進入審理程序，過去兩年面臨逼遷但因疫情而沒有搬走的租戶忐忑不安。專家指出，法院的審理耗時長，即使接到逐出令，租戶也可抗爭或尋求法律與資金援助。

最早及何時會被逼遷

法院是按時間順序審案，最早面臨逼遷的可能是已結案並收到遷出令者，首先是2020年3月疫情爆發後被法官叫停逼遷的租戶，其次是行為不軌的租客，包括被控破壞財物和對他人施暴的人，最後是因不交房租而被房東申請趕走的人。

在全市18萬3565個因為不交房租而產生的居民逼遷案中，13萬9439個在疫情前就已登記在案，至今一直待審。逼遷案的審理與執行耗時長，疫情前從法院發布遷出令到租戶搬走至少要兩、三個月，如今肯定更長，包括法院的積案嚴重和採用虛擬聽證方式，都加長了法院的作業時間。

接到遷出令後怎麼辦

無論是已接到法院通知還是認為會很快接到，租戶都不要急著搬家，法院文件和審案通知並不等於立刻驅逐，但租戶往往會認為是驅逐令，專家說，除非是法警上門，否則不用搬走。

一些人接到驅逐令後感到無奈，但專家建議不要放棄，因為租客有正當程序的權利，要抓緊尋求專業的法律援助。

低收入階層在疫情前就有很多渠道可獲得法律援助，2017年的法律規定，紐約市面臨被驅趕的租戶，如果年收入為聯邦貧困綫的200%，目前四口之家是5萬3000元，即可得到免費的律師服務。即使收入高的租戶也可獲得免費法律諮詢，但沒有免費律師上庭服務。

租戶可撥打311電話，尋求租客熱線(Tenant Helpline)幫助。如果已進入法院程序，可請求工作人員協助聯繫免費的律師。

租戶接到法院通知一定要回應和出庭，包括致電和線上出席。專家指出，對所有法院都不可輕視，法官通常都喜歡及時回應和出庭的人。

租戶第一次回應法院和答詢不一定非請律師不可，但後來的階段就要請律師，首次上庭時就可要求工作人員代尋律師。

拖欠房租可獲何種幫助

全市40萬7000個家庭拖欠的租金至少為14億元，如何妥善解決仍是政治人物和維權組織的辯論議題。面臨失去房屋的人可尋求政府援助，紐約市在疫情前就有許多計畫，以幫助符合條件的人避免住進收容站，包括「家庭無家可歸和預防逼遷」(Family Homelessness and Eviction Prevention)及「緊急租金援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program)等。

州府於去年11月15日停止接受「緊急租金援助計畫」申請，日前再度開放申請，申請者將可在期間獲得法律保護，不被房東驅逐。

市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)也都向聯邦申請更多房屋資金援助。

紐約州禁止逼遷令失效，圖為維權組織抗議，要求州府延長禁令。（路透）
紐約州禁止逼遷令失效，圖為維權組織抗議，要求州府延長禁令。（路透）

疫情 租金 租客

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