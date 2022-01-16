我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

紐約市血庫不足 華人無懼寒風與疫情法拉盛捐血

記者牟蘭╱紐約報導
逾40名華裔民眾無懼疫情與寒風15日在法拉盛捐血獻愛心。(記者牟蘭╱攝影)
逾40名華裔民眾無懼疫情與寒風15日在法拉盛捐血獻愛心。(記者牟蘭╱攝影)

紐約市15日氣溫驟降，仍有逾40名華裔民眾參與世界華人工商婦女企管協會大紐約分會舉辦的捐血活動，年齡最長者已超過65歲；主辦方表示，紐約市血液庫存不足，一人捐血相當於挽救三個人的生命，感謝參與者的善舉。

「世華大紐約響應全球捐血日」活動由世界華人工商婦女企管協會大紐約分會主辦，紐約華僑文教服務中心、國際獅子會紐約法拉盛分會、啓楊活動中心以及紐約捐血中心等協辦，當天有超過40名華裔民眾前往參與，獻出愛心。

世界華人工商婦女企管協會大紐約分會會長李豔翠表示，近期疫情反彈，協會原本計畫取消活動，但經過商討，仍然決定在15日照常舉行捐血活動；她說，此次活動邀請16歲到75歲的民眾參與，其中捐血的年齡最長者已超過65歲，「我和女兒也參加今天捐血」。

李豔翠表示，捐血不僅可以幫助他人，還可以將自己的舊血輸出，產生新血，增強自己的身體健康；她呼籲更多民眾獻出愛心，解決紐約市血液庫存不足的問題。

紐約華僑文教中心主任陳永豐表示，他當日與妻子以及副主任林威廷參與獻血；他說，自己曾多次獻血，疫情爆發後，首次在紐約市參與獻血活動，希望能在危機關頭挽救其他人的生命。

紐約捐血中心的代表表示，只要不是愛滋病患者，不曾感染任何肝炎，且在過去兩個月內不曾捐血或鑽耳洞與刺青，即可參與捐血；當日未能參與的民眾，也可登錄https://www.nybc.org/查詢就近的捐血點，在體檢後，若符合捐贈標準，即可參與，「一人捐血相當於救了三個人的生命」。

世界華人工商婦女企管協會大紐約分會舉辦捐血救人的活動，逾40名華裔民眾積極參與。...
世界華人工商婦女企管協會大紐約分會舉辦捐血救人的活動，逾40名華裔民眾積極參與。(記者牟蘭╱攝影)
陳永豐(左)與李豔翠(右)15日捐血獻愛心。(記者牟蘭╱攝影)
陳永豐(左)與李豔翠(右)15日捐血獻愛心。(記者牟蘭╱攝影)

紐約市 華人 疫情

上一則

白艾榮會中華公所 合作保護華埠治安

下一則

布碌崙心理健康項目公投至24日 獲勝項目將獲4萬元撥款

延伸閱讀

無懼寒風與疫情 逾40名華人法拉盛獻血

無懼寒風與疫情 逾40名華人法拉盛獻血
抗議華策會壓榨 華人護理員法拉盛示威

抗議華策會壓榨 華人護理員法拉盛示威
檸檬樹牙科開業大優惠 華振洋醫生提醒牙周炎的預防和治療

檸檬樹牙科開業大優惠 華振洋醫生提醒牙周炎的預防和治療
永安罰單處理中心 專精各種罰單處理

永安罰單處理中心 專精各種罰單處理
嚴灝醫師 提供全方位腳足診療

嚴灝醫師 提供全方位腳足診療

熱門新聞

圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻