紐約市血庫不足 華人無懼寒風與疫情法拉盛捐血
紐約市15日氣溫驟降，仍有逾40名華裔民眾參與世界華人工商婦女企管協會大紐約分會舉辦的捐血活動，年齡最長者已超過65歲；主辦方表示，紐約市血液庫存不足，一人捐血相當於挽救三個人的生命，感謝參與者的善舉。
「世華大紐約響應全球捐血日」活動由世界華人工商婦女企管協會大紐約分會主辦，紐約華僑文教服務中心、國際獅子會紐約法拉盛分會、啓楊活動中心以及紐約捐血中心等協辦，當天有超過40名華裔民眾前往參與，獻出愛心。
世界華人工商婦女企管協會大紐約分會會長李豔翠表示，近期疫情反彈，協會原本計畫取消活動，但經過商討，仍然決定在15日照常舉行捐血活動；她說，此次活動邀請16歲到75歲的民眾參與，其中捐血的年齡最長者已超過65歲，「我和女兒也參加今天捐血」。
李豔翠表示，捐血不僅可以幫助他人，還可以將自己的舊血輸出，產生新血，增強自己的身體健康；她呼籲更多民眾獻出愛心，解決紐約市血液庫存不足的問題。
紐約華僑文教中心主任陳永豐表示，他當日與妻子以及副主任林威廷參與獻血；他說，自己曾多次獻血，疫情爆發後，首次在紐約市參與獻血活動，希望能在危機關頭挽救其他人的生命。
紐約捐血中心的代表表示，只要不是愛滋病患者，不曾感染任何肝炎，且在過去兩個月內不曾捐血或鑽耳洞與刺青，即可參與捐血；當日未能參與的民眾，也可登錄https://www.nybc.org/查詢就近的捐血點，在體檢後，若符合捐贈標準，即可參與，「一人捐血相當於救了三個人的生命」。
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