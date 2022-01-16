我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

華醫：新冠特效藥具副作用 非人人適用

記者顏潔恩╱紐約報導
Paxlovid等新冠特效藥成為患者的希望。(美聯社)
Paxlovid等新冠特效藥成為患者的希望。(美聯社)

新冠口服藥物在美授權使用後，不少民眾希望依賴這款藥物診治新冠肺炎，成為關注焦點；紐約市華社最大的綜合性醫生集團仁德醫生(Rendr)提醒，新冠特效藥具有一定程度的副作用，只有通過嚴格條件的患者能服用，並非適合所有人，告誡患者不應追求吃這款藥求病癒。

美国食品和药物管理局(FDA)在去年底批准輝瑞(Pzifer)公司的Paxlovid、及默克(Merck)molnupiravir的抗新冠口服藥，分別提供給12歲和18歲以上、符合特定條件的患者；研究結果顯示，Paxlovid被證明能有效對抗Omicron，能降低近九成的重症率和死亡率。

根據規定，特效藥必須在出現症狀的五天使用，且只有重症高風險群體，包括65歲以上高齡、肥胖心臟病、免疫缺陷患者中超過40公斤的人才能申請，有嚴重腎臟及肝臟問題者不建議使用。

仁德醫生集團內科醫生鄭漢彬表示，近期接診的病人中近兩成是新冠患者，許多都表達對服用特效藥的興趣，諮詢藥物成分和使用後果。

Paxlovid作為首選特效藥，目前在紐約市僅有一家藥房配送，開放申請一周內就被搶訂一空。

他舉例，一名50多歲男性患者在確診後出現咳嗽和低燒症狀，因其患有肥胖和心臟衰竭，屬於重症患者，所以申請Paxlovid特效藥；後來按照指示吃了五天的劑量，同時配合服用普通的退燒及止咳藥，目前已病癒且狀態良好。

鄭漢彬說，特效藥被許多新冠患者視為希望，但這款藥物也存在不少副作用，使用者可能出現味覺障礙、腹瀉、肌肉疼痛等反應；他的兩個病人就是其中例子，在服用Paxlovid後出現了作噁和腹瀉的情況，說明此藥物並非適合所有人，若非高危患者也不建議使用。

另外該藥物還可能與其他常見的藥物，如抗凝劑、他汀類藥物、抗腫瘤藥物等互相干擾，因此患者仍須接受醫生的完整評估後才能服用特效藥治療。

肥胖 紐約市 心臟病

上一則

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

下一則

圍毆韓裔被捕 非裔少年未被控仇恨罪

延伸閱讀

北京海淀Omicron病例14天沒出京 感染源不明引關注

北京海淀Omicron病例14天沒出京 感染源不明引關注
無懼寒風與疫情 逾40名華人法拉盛獻血

無懼寒風與疫情 逾40名華人法拉盛獻血
紐約市連2日跌破20℉ 當心電暖氣惹火

紐約市連2日跌破20℉ 當心電暖氣惹火
紐約單日確診1周減半 仍有逾萬人住院

紐約單日確診1周減半 仍有逾萬人住院
超強冬風暴 周末風雪交加

超強冬風暴 周末風雪交加

熱門新聞

圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻