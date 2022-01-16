華醫：新冠特效藥具副作用 非人人適用

Paxlovid等新冠特效藥成為患者的希望。(美聯社)

新冠口服藥物在美授權使用後，不少民眾希望依賴這款藥物診治新冠肺炎，成為關注焦點；紐約市 華社最大的綜合性醫生集團仁德醫生(Rendr)提醒，新冠特效藥具有一定程度的副作用，只有通過嚴格條件的患者能服用，並非適合所有人，告誡患者不應追求吃這款藥求病癒。

美国食品和药物管理局(FDA)在去年底批准輝瑞(Pzifer)公司的Paxlovid、及默克(Merck)molnupiravir的抗新冠口服藥，分別提供給12歲和18歲以上、符合特定條件的患者；研究結果顯示，Paxlovid被證明能有效對抗Omicron，能降低近九成的重症率和死亡率。

根據規定，特效藥必須在出現症狀的五天使用，且只有重症高風險群體，包括65歲以上高齡、肥胖 、心臟病 、免疫缺陷患者中超過40公斤的人才能申請，有嚴重腎臟及肝臟問題者不建議使用。

仁德醫生集團內科醫生鄭漢彬表示，近期接診的病人中近兩成是新冠患者，許多都表達對服用特效藥的興趣，諮詢藥物成分和使用後果。

Paxlovid作為首選特效藥，目前在紐約市僅有一家藥房配送，開放申請一周內就被搶訂一空。

他舉例，一名50多歲男性患者在確診後出現咳嗽和低燒症狀，因其患有肥胖和心臟衰竭，屬於重症患者，所以申請Paxlovid特效藥；後來按照指示吃了五天的劑量，同時配合服用普通的退燒及止咳藥，目前已病癒且狀態良好。

鄭漢彬說，特效藥被許多新冠患者視為希望，但這款藥物也存在不少副作用，使用者可能出現味覺障礙、腹瀉、肌肉疼痛等反應；他的兩個病人就是其中例子，在服用Paxlovid後出現了作噁和腹瀉的情況，說明此藥物並非適合所有人，若非高危患者也不建議使用。

另外該藥物還可能與其他常見的藥物，如抗凝劑、他汀類藥物、抗腫瘤藥物等互相干擾，因此患者仍須接受醫生的完整評估後才能服用特效藥治療。