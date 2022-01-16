布碌崙心理健康項目公投至24日 獲勝項目將獲4萬元撥款

新冠疫情加劇大眾的心理健康問題，日落公園有三項心理健康項目待民眾投選。圖為日落公園。(記者顏潔恩/攝影)

新冠疫情引發嚴重社會心理健康 問題，2020年撥出的參與式預算(Participatory Budgeting)中，布碌崙(布魯克林)移民社區可投選出由當地組織提出的項目，並獲得市府資助；華人 聚集的日落公園 也列入在內，三項計畫中有兩項由華人發起的安服心公共健康服務中心(AMPHS)提出。

這項稱作「人民的錢」(People's Money)計畫是在新冠疫情引發諸多心理問題背景下所提出，有資格參與的社區均是受到疫情嚴重破壞、或低收入的少數族裔社區；此次共12個社區獲得參與，大多是布魯克林的非洲裔集中社區，華人聚集的社區則有日落公園、康尼島。

每個社區有三項促進精神健康的項目，民眾即日起至本月24日(周一)可到網頁投票，獲勝項目將得到4萬元撥款；無論是在當地工作或居住的民眾，只要11歲以上就有權投票，為鼓勵民眾積極參與，投票後完成問卷調查的民眾將有機會贏取50元的禮物卡，更多詳情請瀏覽participate.nyc.gov。

在日落公園，由安服心提出的首個計畫為「日落公園健康月」(Sunset Park Wellness Month)，其將與社區合作夥伴，在一個月的時間內展開以心理健康、教育為目的的活動；包括多語言研討會、瑜珈和冥想講座、圍繞心理健康的故事和戲劇表演等，民眾可分享情緒和社會支持資源，由於當地華人及西語裔人口參半，同時也能建立跨文化和族裔的團結和相互理解。

安服心提出的第二個計畫是「心理健康及社會服務資源指南」，將有多語種資源，向民眾介紹心理健康服務組織、治療師，還有服務費用信息等；這份指南也將開發成一個在線資源或是應用程序，傳遞給更多人。

最後的項目為「賦予社會服務提供者、增強社區力量」計畫，專門提供培訓給前線社會服務提供者、其他非傳統的社區領袖，幫助他們運用各自的資源和能力，滿足民眾的心理健康需求；目標群體包括非營利服務人員、教育工作者、宗教領袖、理髮師，培訓內容的三個重點是心理健康急救、社會支持服務、以及文化和種族敏感性。