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白艾榮會中華公所 合作保護華埠治安

記者張心／紐約報導
曼哈頓地區檢察官白艾榮14日同紐約中華公所舉行視訊會議。（中華公所提供）
曼哈頓地區檢察官白艾榮14日同紐約中華公所舉行視訊會議。（中華公所提供）

為更好地維護華埠治安，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)14日同紐約中華公所舉行視訊會議，商議其辦公室與華埠社區合作方案，闡明處理犯罪問題的未來方針。

中華公所主席于金山在會議上表示，白艾榮在競選期間曾多次拜訪中華公所，同社區探討保障華人居民安全的相關事務，未來歡迎曼哈頓地區檢察官辦公室的官員參加華埠社區每月的警民會議，使檢警雙方都更加了解華人的近況。

中華公所候任主席曾偉康也指出，未來將以維護社區治安及打擊仇恨犯罪，作為中華公所的優先工作。

對此白艾榮回應，華人居民和紐約市民關心的治安安全，他都會放在第一的位置；中華公所一向與地檢辦合作無間，未來雙方也將繼續加強合作。

白艾榮在會議上也提到了自己推行的「輕罪不起訴」法案，指出是為了處理重大刑事案件和更好維護治安所進行的資源分配，不過目前外界有一些誤解。他強調，不起訴輕微罪，特別是對公共安全沒有影響的犯罪，可以減輕檢察官的負擔，把資源專注在暴力犯罪上。

白艾榮也表示，襲擊警察、搶劫等都是檢方會起訴的重罪，但是對微小罪行將不「過度起訴」，「許多遊民都有精神問題，送入監獄不能解決他們的心理疾病，必須要有各方面的配合，才能幫助遊民和保護社區。

白艾榮 華埠 華人

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